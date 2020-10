सरदार पटेल की जयंती पर बोलीं कंगना, 'आपके इस निर्णय पर है गहरा अफसोस'

बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को उनके बेबाक रवैये की वजह से जाना जाता है. कंगना किसी भी मामले पर बात कर सकती हैं और उनकी नजर लगभग हर चीज पर रहती है. बॉलीवुड से लेकर राजनीति और यहाँ तक कि विदेशों की जानकारी भी कंगना रखती हैं और उसपर अपना रिएक्शन भी देती हैं. आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर उन्होंने देश के महान लीडर्स में से एक को याद किया है.

हालांकि कंगना ने सरदार पटेल की जयंती पर कुछ ऐसी बात कह दी कि सब हैरत में पड़ गए हैं. वल्लभ भाई की जयंती के मौके पर एक्ट्रेस कंगना रनौत उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की. इसी के साथ कंगना ने अपने ट्वीट में महात्मा गांधी और पंडित जवाहर लाल नेहरू की आलोचना की भी कर दी.

गांधी को खुश करने के लिए पटेल ने छोड़ा पद- कंगना

कंगना ने ट्विट करते हुए लिखा,' उन्होंने गांधी को खुश करने के लिए भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में अपने सबसे योग्य और निर्वाचित पद का बलिदान दिया क्योंकि गांधी को लगता था कि नेहरू बेहतर अंग्रेजी बोलते हैं. इससे सरदार पटेल को नहीं बल्कि पूरे देश को दशकों तक नुकसान भुगतना पड़ा. हमें बेशर्मी से वह छीन लेना चाहिए जिस पर हमारा हक है.'

आगे कंगना ने एक और ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, 'वह भारत के असली लौह पुरुष हैं. मेरा मानना​है कि गांधी जी नेहरू की तरह एक कमजोर दिमाग चाहते थे, ताकि वे उन्हें नियंत्रण में रख सके और नेहरू को आगे कर सभी निर्णय ले सकें. यह एक अच्छी योजना थी, लेकिन गांधी के मारे जाने के बाद जो हुआ वह बहुत बड़ी आपदा थी. #SardarVallabhbhaiPatel.'

He is the real Iron Man of India, I do believe Gandhi ji wanted a weaker mind like Nehru that he could control and run the nation by keeping him in the forefront, that was a good plan but what happened after Gandhi got killed was a big disaster #SardarVallabhbhaiPatel