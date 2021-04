'पिता-दादा ने जिंदगी बदतर कर दी थी', फिल्म इंडस्ट्री में 15 साल पूरे होने पर बोलीं कंगना

एक्ट्रेस कंगना रनौत आज बॉलीवुड की सबसे सफल अभ‍िनेत्र‍ियों की फेहर‍िस्त में गिनी जाती हैं. उन्होंने आज से 15 साल पहले फिल्म गैंगस्टर से बॉलीवुड डेब्यू किया था. अपनी पहली ही फिल्म में कंगना ने अदाकारी की बेमिसाल प्रतिभा पेश की थी, जिसके लिए उन्हें अवॉर्ड दिया गया था. लेक‍िन कला के इस क्षेत्र में आना उनके लिए इतना आसान नहीं था. समाज से पहले उन्हें अपने घर में ही विरोध का सामना करना पड़ा था.

आज गैंग्स्टर मूवी के 15 साल पूरे होने पर कंगना रनौत ने ट्वीट कर फिल्मी सफर में अपनी लड़ाई के बारे में बताया है. कंगना ने ट्वीट किया- 'हर एक कदम जंग थी जिसकी शुरुआत मेरे अपने पिताजी और दादाजी से हुई थी, जिन्होंने मेरी जिंदगी बदतर कर दी थी, और फिर भी इतनी कामयाबी मिलने के 15 साल बाद भी जिंदगी के लिए हर रोज लड़ना पड़ता है पर ये हकदार भी है, सभी लोगों को धन्यवाद'.

आगे उन्होंने अपने ट्वीट में शाहरुख खान संग अपनी तुलना करते हुए कहा- '15 साल पहले गैंगस्टर आज ही के दिन रिलीज हुई थी, शाहरुख खान जी और मेरी कहानी सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरीज हैं पर शाहरुख दिल्ली से हैं, कॉन्वेंट से पढ़े और उनके पेरेंट्स फिल्म से जुड़े थे, जबकि मुझे अंग्रेजी का एक शब्द तक नहीं आता था, कोई श‍िक्षा नहीं, हिमाचल प्रदेश के एक सुदूर गांव से आई थी'.

Every step was a battle starting with my own father and grandfather, who made my life miserable, and yet 15 years later after so much success still every day is a fight for survival but totally worth it, thank you everyone 🙏 #15yearsofgangster