ऑक्सीजन के लिए क्या कर रहे हैं मोदी? कंगना ने दिया जवाब, ट्रोल्स ने कहा- बस करो दीदी

कोरोना वायरस के कारण देश में हाहाकार मचा हुआ है. इस मुश्क‍िल हालात में अब देश में ऑक्सीजन और अस्पतालों में बेड की कमी ने सरकार को भी हिलाकर रख दिया है. कई लोग देश की बदतर स्थ‍ित‍ि को सरकार की लापरवाही बताकर उन्हें कोस रहे हैं. इस बीच सरकार के बचाव में कंगना रनौत ने अपनी राय सामने रख दी है. पर लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर है. कंगना को ट्रोल्स ने आईना दिखाते हुए जमकर ट्रोल कर दिया है.

कंगना ने आक्रोश‍ित जनता के सामने सरकार की पैरवी कर ट्रोल्स को दावत दे दी है. उन्होंने लिखा- 'अगर आपको कुछ समझ में आता है तो फैक्ट्स को जानें, भारी जनसंख्या, अश‍िक्ष‍ित, गरीब और बेहद कॉम्प्लेक्स देश को संभालना आसान नहीं है, हर कोई अपनी ओर से बेस्ट देने की कोश‍िश कर रहा है. नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती लेक‍िन हमें आभारी रहना चाह‍िए, वो जो हमेशा आपके लिए मौजूद रहता है, उसे अपना पंच‍िंग बैग ना बनाएं'.

इस ट्वीट के साथ कंगना ने एक कट-आउट शेयर किया है जिसमें लिखा है- 'ऑक्सीजन के लिए क्या कर रहे हैं मोदी?'. नीचे कोरोना ने निपटने के लिए सरकार के इंतजामों का ब्यौरा दिया गया है. साथ ही नीचे ये भी लिखा है-'मोदी मेहनत में डटे हैं और विरोधी सिर्फ सियासी रोट‍ियां सेंक रहे हैं'.

If you care to know then know the facts,not easy to handle this over populated, illiterate, poor and hugely complex nation, everyone is doing their best we have a lot to be grateful for yet loss is inevitable, the one who is always there for you don’t make him your punching bag🙏 pic.twitter.com/Gv4YhZYF7B