कंगना-दिलजीत की जुबानी जंग में ट्विटर पर भिड़े फॉलोअर्स, वायरल हुए मीम्स

बॉलीवुड एक्टर दिलजीत दोसांझ और कंगना रनौत के बीच गुरुवार को जबरदस्त ट्विटर वॉर देखने को मिली. कंगना और दिलजीत के बीच ये बहस कृषि कानून को लेकर दोनों के विचारों के चलते हुई. दोनों की टक्कर के दौरान ट्विटर यूजर्स भी दो खेमों में बंटते दिखाई पड़े. एक तरफ थे कंगना के फैन्स और दूसरी तरफ थे दिलजीत के फॉलोअर्स.

हालांकि कंगना और दिलजीत के बीच तो ये मामला तो गुरुवार को ही शांत हो गया लेकिन दोनों के फैन्स ट्विटर पर #DiljitVsKangana ट्रेंड करा रहे हैं. कंगना के फॉलोअर्स उनके सपोर्ट वाले मीम बना रहे हैं और दिलजीत के फॉलोअर्स उनके सपोर्ट वाले मीम्स बना रहे हैं. यहां पर हम आपको कुछ ऐसे ही मीम्स दिखा रहे हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं.

How far you can go Modi ki chamchi by disrespecting elders and our dadis

Sab tumhare jaise vikau nhi hote #कंगना_चुपचाप_माफी_माँग #DiljitVsKangana #DiljitRocks pic.twitter.com/t4vISLevJ3 — Neelanshu mishra (@Neel_6920) December 3, 2020

Me trying to understand #DiljitDosanjh tweets on Kangana :#DiljitVsKangana pic.twitter.com/1rSlZitLdN — Ctrl C + Ctrl Memes (@Ctrlmemes_) December 3, 2020

Right now the most happiest person after watching #DiljitVsKangana fight 👇🏻😂👇🏻 pic.twitter.com/CXdiNT7Nqb — Deepak Shukla (@Deep4IND) December 3, 2020

Me Watching PAAJI in young angry mode.

Nd destroying whole #KanganaRanaut Career in few tweets 😂😂#DiljitVsKangana #कंगना_चुपचाप_माफी_माँग pic.twitter.com/i0Obb7ZwbM — Neelanshu mishra (@Neel_6920) December 3, 2020

क्या है पूरी कहानी?

बीते दिनों सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हुई थी जिसमें एक बुजुर्ग महिला के किसान आंदोलन में शामिल होने की फोटो थी. उनसे जुड़ी तस्वीर को कंगना ने साझा किया और उनकी तुलना शाहीन बाग की बिलकिस दादी से की. दिलजीत दोसांझ ने इसी का जवाब एक वीडियो साझा करते हुए दिया था, जहां से पूरा विवाद शुरू हुआ.

मीम्स में ऋतिक रोशन का जिक्र

सोशल मीडिया पर शेयर हो रहे मीम्स में दिलजीत फैन्स ने ऋतिक रोशन का भी जिक्र किया है. फैन्स ने जोक्स के जरिए दिखाने की कोशिश की है कि जब दिलजीत बहस में कंगना पर भारी पड़ रहे थे तब ऋतिक किस तरह इस पूरी बहस को एन्जॉय कर रहे होंगे. बता दें कि कंगना के ट्वीट का जवाब दिलजीत पंजाबी में दे रहे थे जिस पर कई मीमर्स ने वीडियो भी बनाए हैं जो कि वायरल हैं.

