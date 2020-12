कंगना Vs दिलजीत: कृषि कानून पर ट्विटर पर महाभारत, हिन्दी में पढ़ें पूरी बातचीत

कृषि कानून के मसले पर पंजाब के किसानों का आंदोलन दिल्ली में पिछले आठ दिनों से जारी है. दिल्ली और आसपास के इलाकों में किसानों ने डेरा डाला हुआ है और अपनी मांगों को पूरा करवाने की जिद पर अड़ गए हैं. गुरुवार को किसानों के आंदोलन से जुड़ा ही एक अलग नज़ारा दिखा. बड़ी संख्या में पंजाबी सिंगर्स और स्टार्स इस मूवमेंट के हक में हैं, दिलजीत दोसांझ उनमें से एक हैं.

गुरुवार को दिलजीत दोसांझ ट्विटर पर अभिनेत्री कंगना रनौत से भिड़ गए. दोनों ने दर्जनों ट्वीट में लगातार एक दूसरे को जवाब दिया. इस दौरान हिन्दी, अंग्रेजी और पंजाबी भाषा का इस्तेमाल हुआ. दोनों में जारी जंग के बीच ट्विटर पर लोग पंजाबी भाषा के लिए उत्सुक भी नज़र आए. ऐसे में दोनों स्टार्स के बीच ट्विटर पर कैसे जंग चली, पूरी बातचीत को आप हिन्दी में समझिए...

कहां से शुरू हुआ पूरा विवाद, हिन्दी में पढ़ें पूरी ट्विटर थ्रेड

दरअसल, बीते दिनों सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हुई थी जिसमें बठिंडा की बुजुर्ग महिला महिंदर कौर के किसान आंदोलन में शामिल होने की फोटो थी. उनसे जुड़ी तस्वीर को कंगना ने साझा किया और उनकी तुलना शाहीन बाग की बिलकिस दादी से की, इसी का जवाब दिलजीत ने एक वीडियो साझा करते हुए दिया था, जहां से पूरा विवाद शुरू हुआ..

दिलजीत दोसांझ: फिल्म हम खुद प्रोड्यूस कर लेंगे, किसी से पैसे लेने की जरूरत नहीं. अपनी मैडम को समझाओं हमारी बुजुर्गों संग तमीज़ से बात करें.

Filma Asi Aap Produce Kar lene an Madam .. Kisey ton Leyn di Lodd Ni..



Apni madam Nu Samjha Tameez Naal Bole Sadian Maavan Nu https://t.co/cxnV03eJxf — DILJIT DOSANJH (@diljitdosanjh) December 2, 2020



कंगना रनौत: ओ, करन जौहर के पालतू. जो दादी शाहीन बाग में अपनी सिटिजनशप के लिए प्रोटेस्ट कर रही थी, वही बिलकिस बानो दादी जी किसानों के MSP के लिए भी प्रोटेस्ट करते हुई दिखी. महिंदर कौर जी को तो मैं जानती भी नहीं. क्या ड्रामा चलाया है, तुम लोगों ने? इसे तुरंत बंद करो.

Ooo Karan johar ke paltu, jo dadi Saheen Baag mein apni citizenship keliye protest kar rahi thi wohi Bilkis Bano dadi ji Farmers ke MSP ke liye bhi protest karti hue dikhi. Mahinder Kaur ji ko toh main janti bhi nahin. Kya drama chalaya hai tum logon ne? Stop this right now. https://t.co/RkXRVKfXV1 — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) December 3, 2020

दिलजीत: तूने जितने लोगों के साथ फिल्म की, तू उन लोगों की पालतू है? फिर तो लिस्ट लंबी हो जाएगी मालिकों की? ये बॉलीवुड वाले नहीं, पंजाब वाले हैं. झूठ बोलकर लोगों को भड़काना और इमोशन से खेलना, तो आप अच्छे से जानती हो.

Tuneh Jitne Logon Ke Saath Film Ki Tu Un Sab Ki Paaltu Hai...?

Fer To List Lambi Ho Jaegi Maalko Ki..?



Eh Bollywood Wale Ni PUNJAB Wale aa .. Hikk Te Vajj Sadey



Jhooth bol kar logo ko badhkana aur emotions se khailna woh toh aap achey se janti ho..😊 https://t.co/QIzUDoStWs — DILJIT DOSANJH (@diljitdosanjh) December 3, 2020

मैं बस कह रहा हूं तुम्हें ये बॉलीवुड वाले नहीं पंजाब वाले हैं. 2 कहोगी तो 4 नहीं 36 सुनने को मिलेंगी. आ जा, आ जा, जितना तूने ड्रामा किया हुआ है, ये पंजाब वाले ही दूर करेंगे. और किसी के तो हाथ आप आने वाले नहीं हो, आ जा.

Mai Das riha Tainu EH BOLLYWOOD Wale Ni PUNJAB WALE AA ..



2 Dian 4 Ni 36 Sunava Ge..



AA JAAA....... AA JAAA....



Jehda Tu DRAMA LAYA MAINU LAGDA EH PUNJAB WALE HEE KADDAN GE.. HOR KISEY TON LOT V NI AUNA TUSI... AA JAA AA JAA https://t.co/re9OepIWB5 — DILJIT DOSANJH (@diljitdosanjh) December 3, 2020

कंगना: ओ चमचे चल! तू जिनसे काम लेता है, उनकी मैं रोज बेइजत्ती करती हूं. मैं कंगना रनौत हूं तेरे जैसी चमची नहीं हूं झूठ बोलूं, मैंने सिर्फ और सिर्फ शाहीन बाग वाली प्रोटेस्टर पर कमेंट किया था, अगर कोई अलग साबित कर दे तो मैं माफी मांग लूंगी.

Ooo Karan johar ke paltu, jo dadi Saheen Baag mein apni citizenship keliye protest kar rahi thi wohi Bilkis Bano dadi ji Farmers ke MSP ke liye bhi protest karti hue dikhi. Mahinder Kaur ji ko toh main janti bhi nahin. Kya drama chalaya hai tum logon ne? Stop this right now. https://t.co/RkXRVKfXV1 — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) December 3, 2020

दिलजीत: आ जा, ऐसा काम मैं नहीं करता तूने कितनों से ऐसे काम लिया है? मैं बॉलीवुड में स्ट्रगल नहीं करता मैडम, बॉलीवुड वाले कहते हैं फिल्म कर लो सर. मैं फिर कह रहा हूं ये बॉलीवुड नहीं पंजाब वाले हैं, 2 की 36 सुनाएंगे.

Aa JAA...

Kam Mai Hun Da Ni Karda ..Tuney Kitno ki Chaati Hai Kaam Ke Lie?



Mai Bollywood Mai Strugle ni karta madam..

Bollywood wale aa ke kehnde aa film kar Lao SIR 😊



Mai tainu das riha eH BOLLYWOOD WALE NI PUNJAB WALE AA



2 Dian 4 Ni 36 Sune gi.. https://t.co/KSHb45Xpak — DILJIT DOSANJH (@diljitdosanjh) December 3, 2020

बोलने की तमीज़ नहीं है तुझे, किसी की मां-बहन के बारे में कुछ कहने की. खुद औरत होकर दूसरी औरतों को 100 रुपये वाली कहती है. हमारी पंजाब की मां हमारे लिए भगवान हैं. ये तो तूने मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया है. पंजाबी गूगल कर ले.

Bolan Di Tameez Ni Tainu.. Kisey di Maa Bhen Nu..



Aurat Ho Ke Dujeyq Nu Tu 100 100 Rs. Wali das di an..



SADE PUNJAB DIAN MAAVA SADEY LAI RAB NE..



Eh tan Bhoonda De Khakhar nu Shedh Leya Tu..



PUNJABI GOOGLE KAR LI..👍 https://t.co/KSHb45Xpak — DILJIT DOSANJH (@diljitdosanjh) December 3, 2020

दिलजीत: आ जा... तुझे बिल्कुल भी अक्ल नहीं है. बॉलीवुड की धमकी किसी और को देना जाकर. हम लोगों को ठिकाने लगाने वाले ही हैं. तुम पहले बॉलीवुड वालों को कहती आई होगी.

Aa JAA Aa JAA... @KanganaTeam



Dheley Di Akal Ni Tainu.. Sadian Maava Nu Tu 100rs Wali Das dian..



Bollywood Di Dhamki Te Draava Kisey Hor nu Daee JAA Ke..



Asi VATT Kadhan Nu Hee Jamey an



Tu Boldi Rahi an Bollywood waleya Nu..Tera Muh Pey Geya Har ek Nu Maada Bolan Da.. — DILJIT DOSANJH (@diljitdosanjh) December 3, 2020

कंगना: पंजाबी समझ आती है मुझे, जिन्होंने दिल्ली में दंगे करवाए, खून की नदियां बहाईं. दंगे करवाए, उनको डिफेंड करते हुए शर्म नहीं आती. तुझे क्या शर्म आएगी, करन जौहर कैसे काम देता है सबको पता है.

Punjabi samajh aati hai mujhe, jinhonne Delhi mein riots karvaye khoon ki nadiyaan bahae, dangge karvaye unko defend karte hue sharm nahi aati? Tujhe kya sharm aayegi, kjo kaise kaam deta hai sabko pata hai 🙂 — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) December 3, 2020

दिलजीत: बात कहां की हो रही है, तुम किधर जा रही हो? दिमाग ठीक है तेरा? बात को घूमा मत सीधा जवाब दे. जो तूने हमारी मांओं के लिए बोला है, सारी हिराइनगिरी निकाल देंगे तेरी.

Gal Kehdi Ho Rahi aa Eh Ja Kidar Nu Rahi aa ..?



Dimagh theek aa Tera?



Gallan Na Ghumaa.. Sidha Jawab de.. Jo bhonki an Tu sadian maava Lai..



Aa Ke Gal Kari Sadian Maavan Naal Jina Nu Tu 100 Rs Di Dasdi c .. Sari HEROINE Giri Kadh Den gian.. https://t.co/K6V1SjuAi6 — DILJIT DOSANJH (@diljitdosanjh) December 3, 2020



कंगना: ओ, बात वही है. जब किसी की सिटीजनशिप गई ही नहीं तो वो शाहीन बाग की दादी ने किसके कहने पर प्रोटेस्ट किए? जब MSP हटाया ही नहीं तो फिर दादी किसके भेजने पर किसानों के प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रही है? कौन उनको पीछे से प्रमोट कर रहा है.

Oye dumbo baat wahi hai jab kisi ki citizenship gayi he nahin toh Saheen Baag dadi ne kiske kehne pe protests kiye? Jab MSP hataya he nahin toh phir wahi dadi kiske bhejne pe Farmers protests mein hissa le rahi hai? Kaun usko peeche se prompt karta hai when she speaks ? https://t.co/GZE2dyqVK3 — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) December 3, 2020



दिलजीत: एक औरत होकर दूसरी औरत को 100 रुपये दिहाड़ी वाली कहना, किसने सिखाया? वो भी एक बुजुर्ग मां को, इस बात के लिए. हर बार आप सही हो, ऐसा जरूरी नहीं है.

ओए, बद दिमाग बदतमीज. बात हो रही है उस दादी की जिसकी फोटो सामने आई. उस दादी का जवाब सुना या फिर दोबारा भेजूं. जोड़ तोड़ बॉलीवुड में चलता होगा, पंजाबियों के साथ नहीं चलेगा. बंदा कई बार ताकत और घमंड की वजह से अंधा हो जाता है. हर बार तुम सही हो, ये जरूरी नहीं. शायद तुझे भी अक्ल पंजाब वाले ही देंगे. मुद्दे पर आ, तूने हमारी पंजाब की मांओं के लिए क्या कहा?

@KanganaTeam - Ek Aurat Ho Ke Dusri Aurat Nu 100rs Dehadi wali Kehna Kini Ku seyana Gal aa ?



Oh V Bazurag Maa Nu..



Es Gal Te aa .... Edar Odar Na bhajj..



Avi Havaa Ch Teer maari jani an..



Har vaar Tusi sahi hovo eh zaruri ni Hunda — DILJIT DOSANJH (@diljitdosanjh) December 3, 2020



ये सुन ले. है कोई जवाब..? जवाब दो हमारी मां के सवालों का अब. गूगल कर लो. ठेठ पंजाबी की बातें तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ेंगी. तुम बॉलीवुड को डराती होगी. ये वीडियो सुन ले, बड़ी सयानी बनती फिरती है.



कंगना: मेरा या तुम्हारा सही होना जरूरी नहीं है. देश का सही होना जरूरी है. तुम लोग किसानों को भड़का रहे हो, परेशान हूं मैं इन प्रदर्शन से, दंगों से, खून खराबे से और तुम सब भागीदार हो इसमें. ये याद रखना.

Mera ya tumhara sahi hona zaroori nahin hai, desh ka sahi hona zaroori hai, tum log farmers ko bhatka rahe ho, pareshaan hoon main inn protests se aaye din in riots se iss khoon kharabe se, aur tum sab bhaagidaar ho ismein... remember that ... https://t.co/shhe4lyM43 — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) December 3, 2020



दिलजीत: ये तुझे खून खराबे वाली लगती हैं? हर बात में खून खराबा, चाहती क्या हो तुम? ये मां हमारे लिए भगवान है. तुझे बोलने की तमीज नहीं सिखाई किसी ने, तुझे पंजाबी बताएंगे कैसे अपने बड़ों से बात करते हैं.

Ah Tainu Khoob Kharabe Wale Lagde ne..?



Har gal Te Khoob Kharaba.. Chauni ki an Tu ?



Eh Sadey Lai RABB DA ROOP NE🙏🏾



Tainu Bolan Di Tameez Ni Sikahi Kisey Ne



Punjabi Dasan Ge Tainu Kidan Boli da Apne Ton Vadeya Naal.. https://t.co/RCqerefEFf pic.twitter.com/dMe4Xi2H52 — DILJIT DOSANJH (@diljitdosanjh) December 3, 2020



कंगना: ये पंजाब की पार्टी के नेता हैं जो आतंकियों की पोल खोल रहे हैं. करण जौहर के चमचों के लिए उनकी ये राय है और बाकी देश के टुकड़े करना चाहते हैं. दादी को बिना मतलब खींच कर अपना एजेंडा चला रहे हैं. (कंगना ने यहां किसी नेता के ट्वीट को साझा करते हुए दिलजीत को जवाब दिया.)

This is ruling party leader from Punjab jo inn aatankiyon ki pol khol raha hai, this is what they have to say about KJO chaploos aur baki aatanki jo desh ke tukde karna chahte hain, dadi ko bina matlab drag karke apna agenda chala rahe hain... shame on tukde gang... https://t.co/L0KFQtTi1D — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) December 3, 2020



दिलजीत: कोई बात बन रही है, तेरी. हमें पता है तुझे राजनीति में आना है, पर किसी की सिर पैर तो होए. बात सिर्फ किसानों की हो रही है, अगर तुमने हमारी मांओं के बारे में कुछ कहा तो जवाब मिलेगा. और जिस फिल्म की बात तुम कर रही हो, उसे नेशनल अवॉर्ड मिला है. तूने गलत पंगा ले लिया है, मुझे बता दे तूने बोला कैसे. तेरा पाला अभी बॉलीवुड वालों से पड़ा है, हम पंजाबी हैं. दो की 36 सुनाएंगे.

Koi Gal Ban Rahi aa Teri...



Sanu Pata Tu Politics Join Karni an.. Par Ser Pair tan Hove Kisey Gal Da Yaar..



Gal Sirf Kisaan Di Ho Rahi aa .. Te Ju Tu Bhaunki an Sadian Maava Lai Oh Ho Rahi aa.. Bhajj Na Hun



Te Jehdi Film di gal Tu jod rahi an onu National award Mileya aa.. https://t.co/yX3eFfQV3s — DILJIT DOSANJH (@diljitdosanjh) December 3, 2020



शांति के साथ प्रदर्शन चल रहा है, किसानों के हक का पूरा देश खात है. तुम अलग ही चल रही हो. जब देखो खून खराबे की बात करती हो, करम याद रखना. तुम जो भी कर रही हो, सब यहां ही भुगतना पड़ेगा. कभी बॉलीवुड की धमकी, कभी कुछ. कभी खून खराबा, पता नहीं कह क्या रही है.

Peaceful PROTEST CHAL RIHA.. Sab Kisaan’an De Naal aa .. @KanganaTeam Edey varge kush Lok Jo Bhonk Ke Mahaul Kharab karn di te divert karn Di Politics khel rahe aa.. Sarey Note Karn..



Eh Janani Shuru ton Hee Muddey nu Divert karn Da kam kardi Rahi aa..



Punjabi Jaande aa tainu — DILJIT DOSANJH (@diljitdosanjh) December 3, 2020



कंगना: पंजाब भारत माता का दिल है. हमें उन आतंकियों को खोजना होगा, जो दिल को शरीर से अलग करना चाहते हैं. कुछ लोग जो सब हथियाना चाहते हैं, वो देश को तोड़ नहीं सकते हैं. टुकड़े टुकड़े गैंग के खिलाफ आवाज उठाइए.

Punjab Bharat Mata ka dil hai, we need to recognise these terrorists who want to pull India’s heart out from her body. Handful of power hungry people can’t break this nation. Roar against tukde gang India, also thank you for trending #सब_पर_भारी_कंगना https://t.co/nsoVM6t89r — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) December 3, 2020

देखें: आजतक LIVE TV

दिलजीत: अच्छा... दिल में मांओं के लिए ऐसी बातें हैं. भारत तेरे सिर्फ अकेली का है, जब भी देखो राजनीति. सबसे अधिक कुर्बानियां पंजाबियों ने दी है, तू हमारी माताओं के लिए गलत बोले. फिक्र मत कर तू पंजाबी याद करेगी. शांति से प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन इसके जैसे कुछ लोग माहौल बिगाड़ने में लगे हैं. ये औरत शुरू से ही मुद्दे को भटका रही है, सभी पंजाबी जानते हैं तुम्हें.

Acha Te DIL Ch rehan Walian Maava Nu Tu 100 100 rs Wali das di an..



Tere sarey Daa Pech Jaanda Mai..



Bharat tere Kalli Da Ni.. Avi Jadon Dekho Politics..

Sab Ton Vadh Kurbanian Punjabi’an dian ne Te Tu Sadi Maava Nu Bura BHALA Boley..



Fikar Na Kar Tu V Punjabi Yaad rakhe Gi.. https://t.co/eA4OTonHXz — DILJIT DOSANJH (@diljitdosanjh) December 3, 2020

अगर राजनीति करनी है, तो करो. हमें कोई मतलब नहीं, हमारी माताओं के लिए तमीज से बात करो. हम सभी का भला चाहते हैं और बाजी को पलटना भी जानते हैं.