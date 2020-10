जयललिता के किरदार के लिए कंगना ने बढ़ाया 20 किलो वजन, बताया कैसे करेंगी कम

एक्ट्रेस कंगना रनौत इन दिनों अपनी फिल्म थलाइवी की शूटिंग में बिजी चल रही हैं. जयललिता का किरदार निभा रहीं कंगना अपने लुक पर काफी मेहनत कर रही हैं. उन्होंने इस फिल्म के लिए 20 किलो तक अपना वजन बढ़ा लिया था. लेकिन अब जब फिल्म पूरी होने को है, ऐसे में कंगना के सामने बड़ी चुनौती आ गई है. एक्ट्रेस को ये बढ़ा वजन जल्दी कम करना होगा.

कंगना को करना होगा 20 किलो वजन कम

कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर अपने वर्कआउट का एक फोटो शेयर किया है. फोटो में कंगना रनौत योगा का एक आसन कर रही हैं. उस फोटो को शेयर करते हुए कंगना लिखती हैं- मैंने थलाइवी के लिए 20 किलो वजन बढ़ा लिया था. अब जब फिल्म पूरी होने वाली है, मुझे भी अपने पुराने साइज में वापस आना पड़ेगा. जल्दी उठ जॉगिंग करने जाना पड़ेगा, मेरे साथ कौन-कौन है? अब सोशल मीडिया पर कंगना रनौत का ये फोटो वायरल हो चुका है. उनकी ये मेहनत सभी का दिल जीत लेती है. वे अपनी हर फिल्म के लिए ऐसे ही तैयारी करती दिख जाती हैं.

I had gained 20kgs for Thalaivi, now that we are very close to completing it, need to go back to my earlier size, agility, metabolism and flexibility. Waking up early and going for a jog/walk .... who all are with me ? 🙂 pic.twitter.com/4HP6jSRGq5