कॉमेडियन कुणाल कामरा पर बरसीं कंगना रनौत, बता दिया मूर्ख इंसान

कॉमेडियन कुणाल कामरा अपनी कॉमेडी से ज्यादा विवादों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं. उनका कॉमिक स्टाइल ही ऐसा है जिसकी वजह से वे कई बार दूसरों के निशाने पर आ जाते हैं. इस बार कुणाल को कंगना के खिलाफ लिखना भारी पड़ गया है. कंगना रनौत ने कुणाल को ट्वीट कर मुंहतोड़ जवाब दिया है. कंगना का वो ट्वीट तेजी से वायरल हो रहा है.

कंगना ने कुणाल कामरा को बता दिया बेवकूफ

दरअसल हाल ही में कंगना ने एक ट्वीट कर शो बिजनेस को एकदम जहरीला बता दिया था. उनके इस बयान पर सभी की अलग-अलग तरह की राय देखने को मिल रही थीं. लेकिन कुणाल कामरा ने कंगना पर चुटकी लेते हुए उनकी तुलना आध्यात्मिक गुरु सदगुरू से कर दी. कंगना को कुणाल का ऐसा करना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ. उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कुणाल को एक मूर्ख बता दिया. कंगना ने ट्वीट कर लिखा- इनके जैसे कई बेवकूफ मेरे संघर्ष, मेरी आध्यात्मिक यात्रा, मेरी सफलता को किसी शक्तिशाली इंसान के क्रेडिट में देना चाहते हैं. लेकिन इन्हें ये कब समझ आएगा कि मैं अपने आप में सशक्त हूं, अपने उसूलों पर जिदंगी जीती हूं, खुद लड़ती हूं.

These fools are desperate to credit my struggles, intellect ,spiritual depth, guts, success and achievements to some powerful man, how it hurts their fragile egos and cotton balls to admit that I am my own person, leading my life on my own terms. DEAL WITH IT 🙂 https://t.co/gSz5ftXZoc