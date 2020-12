कंगना संग ट्विटर वॉर में दिलजीत को मिला बॉलीवुड समर्थन, बताए गए पंजाब की शान

एक्ट्रेस कंगना रनौत के किसी बयान पर पूरे बॉलीवुड का उनके खिलाफ खड़े हो जाना अब आम बात हो गई है. कंगना का तल्ख अंदाज उन्हें कई मौकों पर मुसीबत में डाल चुका है. उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो चुकी है. लेकिन इस सब के बावजूद भी उनके रवैये में कोई बदलाव नहीं हुआ है. अब किसानों के चल रहे आंदोलन पर कंगना के एक ट्वीट ने बवाल मचा दिया है.

कंगना-दिलजीत में ट्विटर वॉर

कंगना ने हाल ही में किए एक ट्वीट में शाहीन बाग वाली दादी को लेकर विवादित टिप्पणी कर दी थी. पहले तो उन्होंने दावा किया कि वो दादी किसानों के प्रदर्शन में शामिल हुईं और बाद में उन्होंने कह दिया कि ये 100 रुपये के लिए कहीं भी आ जा सकती हैं. अब वैसे तो कंगना ने अपने उस ट्वीट को डिलीट कर दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. कंगना के उस ट्वीट को आधार बनाकर सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ ने कंगना पर निशाना साधा. उन्होंने महिंदर कौर नाम की दादी का वीडियो शेयर करते हुए पूरा सच बताया. इसके बाद कंगना रनौत ने दिलजीत को करण जौहर का पालतू बता दिया और कई तरह के निजी हमले कर दिए. उन्होंने दिलजीत पर चमचागिरी करने के आरोप भी लगा दिए.

लेकिन इस सब पर दिलजीत ने तंज कसते हुए कह दिया- झूठ बोलना और फिर लोगों को भड़काना, उनकी भावनाओं के साथ खेलना, ये सब तो आप अच्छे से जानती हैं कंगना जी. वहीं क्योंकि कंगना ने उन्हें पालूत कह दिया था, इसलिए इस पर भी उन्होंने जोरदार पलटवार किया. दिलजीत ने लिख दिया- तूने जितने लोगों के साथ फिल्म की है, क्या तू सभी की पालतू है?.

दिलजीत के साथ खड़ा बॉलीवुड

अब इस ट्विटर वॉर में दिलजीत को पूरे बॉलीवुड का समर्थन हासिल होता दिख रहा है. स्वरा भास्कर से लेकर अंगद बेदी तक, कई सेलेब्स ने खुलकर दिलजीत का सपोर्ट किया है. उन्हें पंजाब की आन-बान और शान बताया जा रहा है. अगर स्वरा दिलजीत को हीरो कह रही हैं तो वहीं श्रुति सेठ उन्हें पंजाबियों की शान कह रही हैं. अंगद बेदी ने भी दिलजीत के स्टैंड का खुलकर स्वागत किया है.

