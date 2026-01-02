scorecardresearch
 
जावेद अख्तर का फेक AI वीडियो पर भड़का गुस्सा, लेंगे लीगल एक्शन, बोले- कोर्ट में घसीटूंगा

जावेद अख्तर का एक फेक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिसमें दावा है कि वो अल्लाह की राह पर चल पड़े हैं. गीतकार ने इस दावे को गलत और झूठा बताया है. जावेद का वीडियो देखकर गुस्सा भड़का है. उन्होंने आरोपियों के खिलाफ लीगल एक्शन लेने का विचार किया है.

जावेद अख्‍तर ने अपने वायरल हुए फेक वीडियो की निंदा की (Photo: ITG)
मशहूर गीतकार और लेखक जावेद अख्तर को लेकर एक वीडियो ने चर्चा बटोरी हुई है. जिसमें दावा है कि वो अल्लाह की शरण में चले गए हैं. लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये फेक वीडियो है. इसका खुलासा खुद जावेद अख्तर ने किया है. गीतकार ने इसकी कड़ी निंदा की है. साथ ही लीगल एक्शन लेने की भी चेतावनी दी है. 

जावेद अख्तर का फूटा गुस्सा
वायरल क्लिप में जावेद अख्तर की कंप्यूटर-जनरेटेड फोटो दिखाई गई है. उनके सिर पर टोपी है और वो कहते हैं मैं अल्लाह की राह में चला गया हूं. जावेद अख्तर ने इस बयान को साफ तौर पर नकार दिया है. वीडियो को बेबुनियाद बताते हुए जावेद अख्तर ने AI टेक्नोलॉजी के गलत इस्तेमाल की आलोचना की है. गीतकार ने X पर पोस्ट लिख इस पूरे मामले पर रिएक्ट किया है.

वो लिखते हैं- मेरी एक फेक कंप्यूटर जनरेटेड फोटो वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इसमें मेरे सिर पर टोपी है. उसमें दावा किया जा रहा है कि मैं आखिरकार अल्लाह की राह में चला गया हूं. ये बात पूरी तरह से बकवास है. मैं इसकी शिकायत साइबर पुलिस में करने की सोच रहा हूं. ताकि मेरा फेक वीडियो बनाने वाले और इसे फॉर्वड करने वाले को मैं कोर्ट में घसीट सकूं. क्योंकि उन्होंने मेरी प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता नुकसान पहुंचाया है.

AI का जिस तरह से गलत इस्तेमाल हो रहा है, उसने सेलेब्स की चिंता बढ़ा दी है. इससे पहले भी कई सेलेब्स के डीपफेक वीडियो, मॉर्फ्ड इमेज, फ्रेब्रिकेटेड ऑडियो वायरल हुए हैं. इसी वजह से कई स्टार्स ने अपनी इमेज और पर्सनल चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए लीगल रूट लिया है. जावेद अख्तर से पहले आलिया भट्ट, रश्मिका मंदाना, रणवीर सिंह, श्रीलीला जैसे सितारों के फेक वीडियो वायरल हुए. स्टार्स ने इन फेक पोस्ट पर नाराजगी जताई थी.

जावेद अख्तर की बात करें तो वो बॉलीवुड का बड़ा नाम हैं. उन्होंने जंजीर, दीवार, शोले, सागर, डॉन, मिस्टर इंडिया जैसी सुपरहिट मूवीज का स्क्रीनप्ले लिखा है. उनकी और सलीम खान की जोड़ी ने इंडस्ट्री की कई आइकॉनिक मूवीज के स्क्रीनप्ले लिखे हैं. 

---- समाप्त ----
