जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' गाना लिखने से किया इनकार, मनोज मुंतशिर को लगा बुरा?

जावेद अख्तर का एक भी गाना 'बॉर्डर 2' फिल्म में नहीं है, जिससे फैंस काफी निराश हुए हैं. राइटर ने खुद इससे दूरी बनाना ठीक समझा. अब इस पर मनोज मुंतशिर का रिएक्शन आया है.

जावेद अख्तर पर बोले मनोज मुंतशिर (Photo: ITG)

फिल्म 'बॉर्डर' का जादू एक बार फिर 'बॉर्डर 2' के जरिए बड़े पर्दे पर लौटने को तैयार है. फिल्म के साथ-साथ इसके यादगार गीत 'संदेशे आते हैं' को लेकर भी काफी चर्चा हो रही है. फिल्म के पहले पार्ट का सुपरहिट गाना 'संदेशे आते हैं' जावेद अख्तर ने लिखा था. लेकिन जब उनसे बॉर्डर 2 के लिए गाना लिखने के लिए कहा गया तो उन्होंने इसे ठुकरा दिया था. अब इस पर मनोज मुंतशिर का रिएक्शन आया है.

फेमस राइटर मनोज मुंतशिर ने इस गाने को रिक्रिएट करने की जिम्मेदारी संभाली थी. उन्होंने जावेद अख्तर के फैसले का सम्मान करते हुए इस पूरे सफर के बारे में खुलकर बात की है.

न्यूज एजेंसी IANS से ​​बात करते हुए मनोज मुंतशिर ने कहा, 'बिल्कुल, वह सही हैं. अगर कोई चीज उन्हें प्रेरित नहीं करती है और उन्हें लगता है कि वह इसमें कुछ जोड़ना नहीं चाहते हैं, तो एक लेखक और क्रिएटर के तौर पर यह पूरी तरह से उनका अधिकार है. हम इसका सम्मान करते हैं.'

उन्होंने आगे कहा, 'भूषण कुमार, टी-सीरीज और अनुराग सिंह ने सबसे पहले उनसे संपर्क किया, क्योंकि अगर आप बॉर्डर के लिए म्यूज़िक बना रहे हैं और आप जावेद अख्तर साहब के पास नहीं जाते हैं, तो आप कुछ गलत कर रहे हैं. आपको उनके पास जाना ही चाहिए.'

मनोज मुंतशिर ने क्या कहा?
गीतकार ने बताया कि जब अख्तर ने इस प्रोजेक्ट से दूर रहने का फैसला किया, तो उन्होंने मनोज और मिथुन को आशीर्वाद दिया. लेकिन यह भी सच है कि जावेद साहब ने हमें अपना आशीर्वाद दिया और कहा, 'मैं यह नहीं करना चाहता, तुम आगे बढ़ो.' उनके आशीर्वाद से हमने जो कुछ भी कर सके, किया.'

'संदेशे आते हैं' गाने को रिक्रिएट करने के बारे में बात करते हुए मनोज ने कहा, 'हमने मैसेज को रिक्रिएट किया, या यूं कहें कि उसे फिर से सोचा - लेकिन हमारा दिल पूरी तरह से ओरिजिनल क्रिएशन, आदरणीय जावेद अख्तर साहब और अनु मलिक द्वारा कंपोज किए गए गाने के प्रति झुका हुआ था. उस गाने पर मिथुन या मनोज मुंतशिर का कोई दावा नहीं है. वह गाना सिर्फ चार लोगों का है, और यह उनकी विरासत है.'

उन्होंने आगे कहा, 'रिकॉर्ड के लिए, वे चार नाम हैं जावेद अख्तर साहब, अनु मलिक, सोनू निगम और रूपकुमार राठौड़. उनका गाना हमेशा जिंदा रहेगा. हमने सिर्फ उन चार लोगों द्वारा बनाए गए महल में अपना छोटा सा हिस्सा - जैसे कुछ ईंटें - जोड़ा है, और हमने उन्हें प्यार से जोड़ा है. हमने बस इतना ही किया.'

आज रिलीज हुई बॉर्डर 2
अनुराग सिंह के डायरेक्शन में बनी 'बॉर्डर 2' में सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी, मोना सिंह, मेधा राणा, सोनम बाजवा और अन्या सिंह जैसे दमदार कलाकार एक साथ आए हैं. यह फिल्म 23 जनवरी 2026 यानी आज रिलीज हो गई है. 

---- समाप्त ----
