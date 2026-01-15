scorecardresearch
 
कॉन्सर्ट में हनी सिंह ने की 'गंदी बातें', सिंगर ने की रैपर के माता-पिता से अपील, बोले- अच्छा नहीं...

पिछले दिनों हनी सिंह का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो दिल्ली के एक कॉन्सर्ट के दौरान अश्लील बातें करते नजर आए. उनके कमेंट्स काफी आपत्तिजनक थे, जिसकी वजह से उनकी आलोचना हुई. अब पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के सिंगर जसबीर जस्सी ने रैपर के कमेंट्स पर रिएक्ट किया है.

हनी सिंह से नाराज सिंगर (Photo: Instagram @yoyohoneysingh)
हनी सिंह से नाराज सिंगर (Photo: Instagram @yoyohoneysingh)

रैपर यो यो हनी सिंह को कई लोग प्यार करते हैं. उनकी फैन फॉलोइंग आज के समय में 15 साल से लेकर 45 साल की उम्र के लोगों में गिनी जाती है. उनके गाने चार्टबस्टर रहते हैं. लेकिन कभी-कभी हनी सिंह अपने कमेंट्स की वजह से सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का सामना भी करते हैं. 

हनी सिंह के वीडियो पर मचा बवाल

हाल ही में यो यो हनी सिंह दिल्ली में आए थे, जहां उनका कॉन्सर्ट हुआ. इस दौरान उन्होंने लाइव ऑडियंस से बातचीत के दौरान 'गंदी बातें' की, जिससे लोग काफी नाराज हुए. उनका वीडियो हर तरफ काफी वायरल रहा. फैंस जिन्हें अपना आइकॉन मानते थे, वो ही उनसे खफा हुए. अब पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के जाने-माने सिंगर जसबीर जस्सी ने हनी सिंह के अश्लील कमेंट्स वाले वीडियो पर रिएक्ट किया है.

जसबीर ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपना वीडियो शेयर किया, जिसमें वो हनी सिंह के माता-पिता या भाई-बहन से अपील कर रहे हैं कि वो रैपर को समझाएं ताकि उनकी बातों से हमारा यूथ खराब ना हो और पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री की बदनामी ना हो. जसबीर ने पंजाबी में कहा कि पंजाबी संगीत की पहचान संस्कृति, शालीनता और सामाजिक जिम्मेदारी से जुड़ी है और किसी भी तरह की अभद्र भाषा इसकी आत्मा को ठेस पहुंचाती है. 

(वीडियो: इंस्टाग्राम @jassijasbir)

अगर हनी की कोई बहन, माता-पिता या चाचा-चाची हैं, तो उन्हें समझाना चाहिए कि इस तरह की टिप्पणियां समाज के लिए अच्छी मिसाल नहीं हैं. जस्सी ने ये भी कहा कि आर्टिस्ट्स को अपनी पॉपुलैरिटी की जिम्मेदारी समझनी चाहिए और समाज को सही संदेश देना चाहिए. ये पहला मौका नहीं जब हनी सिंह को सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा हो.

उनके कई ऐसे वीडियोज वायरल हुए जिसमें वो लाइव कॉन्सर्ट के दौरान अश्लील बातें करते नजर आए. लोगों ने उनके गानों के लिरिक्स पर भी कई सवाल उठाए हैं. 'चार बोतल वोडका' जैसे गाने के कारण उन्हें काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ा था. लोगों ने हनी सिंह पर अश्लीलता फैलाने और भारत की संस्कृति को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया था. 

हनी सिंह के वर्क फ्रंट की बात करें, तो सिंगर ने कुछ महीनों पहले अपना एल्बम '51 ग्लोरियस डेज' रिलीज किया था, जिसमें 51 गाने एक ही दिन में रिलीज हुए थे. ये रैपर द्वारा बनाया गया एक रिकॉर्ड है. 

---- समाप्त ----
