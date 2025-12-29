'मेरा तान्या मित्तल से कोई कनेक्शन नहीं', ब्रेक अनाउंस कर तंग हुईं जेमी लीवर, फूटा गुस्सा

कॉमेडियन-एक्ट्रेस जेमी लीवर ने हाल ही में सोशल मीडिया से ब्रेक लेने का ऐलान किया था. माना जा रहा था कि ये फैसला उन्होंने बिग बॉस 19 की कंटेस्टेंट तान्या मित्तल की मिमिक्री वाला वीडियो वायरल होने और उस पर मिले नेगेटिव रिएक्शन के बाद लिया है. जेमी को इस ब्रेक के लिए भी भारी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा. लेकिन अब जेमी ने खुद साफ कर दिया है कि उनका ये ब्रेक पूरी तरह पर्सनल वजहों से है और इसका तान्या मित्तल से कोई लेना-देना नहीं है.

जेमी ने जताई नाराजगी

जेमी ने हाल ही में एक पोस्ट कर भी इसका खुलासा किया था, बावजूद इसके तान्या मित्तल के फैंस ने उनका पीछा नहीं छोड़ा. अब ईटाइम्स से बातचीत में जेमी ने कहा कि- मेरे ब्रेक का तान्या मित्तल से कोई कनेक्शन नहीं है. लोग इन दोनों बातों को कैसे जोड़ रहे हैं, मुझे समझ नहीं आता.

जेमी ने आगे बताया कि- मेरे पोस्ट में मैंने लिखा था कि ‘मैंने अपने अंदर का एक हिस्सा खो दिया है’, क्योंकि 2025 मेरे लिए बहुत बिजी रहा है. मैं अभी-अभी अपना यूएस टूर खत्म करके लौटी हूं. मैंने फिल्में की हैं और कई दूसरे प्रोजेक्ट्स भी. इस सब में मुझे एहसास हुआ कि मैं अपने परिवार के साथ समय नहीं बिता पाई. उसी बात का मतलब था कि मैंने कुछ खो दिया है. इसलिए मैंने सोचा कि मुझे थोड़ा रुकना चाहिए.

जेमी ने कहा कि सोशल मीडिया से दूरी बनाना उनके लिए जरूरी हो गया था क्योंकि वहां लगातार मैसेज, लोगों की उम्मीदें और रिएक्शन संभालना काफी थका देने वाला हो जाता है. जब उनसे तान्या मित्तल की मिमिक्री के बाद हुई ट्रोलिंग को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि- तान्या ने मेरे वीडियो पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है. मेरा उनसे कोई कॉन्टैक्ट नहीं है. मुझे लगता है कि अब लोगों को ट्रोल करना एक फैशन बन गया है.

‘मैं पिछले 12 सालों से मिमिक्री कर रही हूं’

जेमी फराह खान कुंदर, आशा भोसले और करीना कपूर खान जैसी कई मशहूर हस्तियों की मिमिक्री के लिए जानी जाती हैं. वो मानती हैं कि इस बार मिले रिएक्शन ने उन्हें चौंका दिया.

जेमी बोलीं- मुझे ऐसी प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी. मैं पिछले 12 सालों से मिमिक्री कर रही हूं और हमारे देश में मिमिक्री बहुत सालों से होती आ रही है. ये एक कला है और सबसे बड़ी तारीफ भी. किसी की नकल करना उसका मजाक उड़ाना नहीं होता.

बॉडी शेमिंग के आरोपों पर जैमी ने कहा- जब आप किसी की मिमिक्री करते हैं तो उसकी बॉडी लैंग्वेज, चेहरे के हाव-भाव और आवाज की टोन अपनानी ही पड़ती है. इसमें काफी स्किल लगती है. मेरी सीधी-सी बात है- अगर आपको मिमिक्री समझ नहीं आती या वीडियो पसंद नहीं है, तो मत देखिए.

सोशल मीडिया पर वापसी को लेकर जेमी ने कहा- अभी मैं अपने परिवार के साथ वक्त बिताना चाहती हूं. अलग-अलग शहरों से रिश्तेदार घर आए हुए हैं. साथ बैठकर कॉफी पीना, बातें करना- यही सब एन्जॉय करना चाहती हूं. मैं अभी सोशल मीडिया डिटॉक्स पर हूं और अगले साल वापस आऊंगी, जो वैसे भी कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला है.

