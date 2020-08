सड़क 2 के बाद ईशान-अनन्या की खाली पीली के टीजर को यूजर्स ने किया DISLIKE

ईशान खट्टर और अनन्या पांडे स्टारर फिल्म खाली पीली का टीजर आज रिलीज कर दिया गया है. फैन्स काफी समय से इस फिल्म से जुड़ी जानकारी और इसकी रिलीज का इंतजार कर रहे हैं. टीजर आने के बाद ये हर तरफ छाया हुआ है और इसकी तारीफ भी हो रही है. हालांकि ट्विटर पर इसके ट्रेंड होने का कुछ और ही कारण है.

खाली पीली का टीजर हुआ Dislike

खाली पीली पर टीजर आने के बाद इसका हाल भी आलिया की फिल्म सड़क 2 के ट्रेलर जैसा हो रहा है. तमाम यूजर्स इसे यूट्यूब पर जाकर Dislike कर रहे हैं. साथ ही मीमर्स इसके मजे ले रहे हैं. ट्विटर पर जहां मीमर्स खाली पीली टीजर के Dislike होने का मजाक बना रहे हैं तो वहीं तमाम अन्य यूजर्स ऐसे भी हैं, जो इसे बॉयकॉट करने की बात कह रहे हैं.

अभी तक इस ट्रेलर को 478,785 से ज्यादा लोग देख चुके हैं, जिनमें से 24 हजार ने इसे लाइक और 161 हजार ने Dislike कर दिया है. हर मिनट के साथ ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है. ट्विटर पर ईशान खट्टर और अनन्या पांडे संग प्रोडक्शन हाउस को भी ट्रोल किया जा रहा है.

Another nepotistic disaster on the way. Total waste of money and resources. #KhaaliPeeli pic.twitter.com/5x9I9eOLht — Anand Rajoria (@nndcool) August 24, 2020

For me it's doesn't matter how good a film is..

Jab tk starkids movie me aate rahege

Tb tak ham:--



#KhaaliPeeli pic.twitter.com/zHdsYw0G9t — Satyam Vishwakarma (@iam_satyamv) August 24, 2020

Dislike 'Khaali Peeli' Teaser and Report it.



1st Step: Open it pause the video & hit Dislike

2nd Step: Report the Video

Stop treating them like a Star. They are only Nepokids! #ananyapanday #IshaanKhatter#KhaaliPeeli #CBIGrillCooperDoctors pic.twitter.com/6nIeecdZdp — REHANA (@WELOVESUSHANT) August 24, 2020

Will Boycott talent-less expression-less nepos like @ananyapandayy #IshaanKhatter

n promote the real talent



Each dislike will show nepos their aukat... bollywood mein unke baap ka raaj nahi chalega..https://t.co/yTLOWFUmnz — Mahesh Gadiyar (@maheshgadiyar11) August 24, 2020

Rather than disliking

Let's not view it altogether. Not viewing will be helpful I believe.

Instead of wasting our time on these star kids,we should focus on those actors who needs mass attention. Lets strengthen them. These people will automatically get weakened.#KhaaliPeeli pic.twitter.com/x8sg4gUuWI — 🎀YaKsHi🎀 (@MPixieSoul) August 24, 2020

बता दें कि फिल्म खाली पीली को मकबूल खान ने डायरेक्ट किया है. जल्द ही फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया जाएगा. ये मुंबई की कहानी है, जिसमें एक लड़का (ईशान) और लड़की (अनन्या) मिलते हैं और एक बड़ी परेशानी के चलते फरार हैं. ईशान फिल्म में एक टैक्सी ड्राईवर तो अनन्या उनकी पैसेंजर बनी हैं.

मालूम हो कि ईशान खट्टर इन दिनों मीरा नायर की टीवी सीरीज अ सूटेबल बॉय में नजर आ रहे हैं.