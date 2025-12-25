'एक्टिंग करते हुए मरना चाहते थे', अंग्रेजी मीडियम के दौरान दर्द में थे इरफान, डिजाइनर ने बताया

2020 में बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर इरफान खान दुनिया अलविदा कह गए थे. उनके फैंस और फिल्म इंडस्ट्री के दोस्तों के लिए वो वक्त बेहद मुश्किल था. सभी को लगा था कि सिनेमा ने एक अनमोल रत्न खो दिया है. अपनी पीढ़ी के सबसे बेहतरीन कलाकारों में से एक इरफान ने कई यादगार परफॉरमेंस से अपनी छाप छोड़ी थी. उनके जीवन की आखिरी फिल्म होमी अदजानिया की 'अंग्रेजी मीडियम' थी, जो उनके निधन से कुछ दिन पहले रिलीज हुई थी.

बेहद दर्द में थे इरफान

एक नए इंटरव्यू में कॉस्ट्यूम डिजाइनर स्मृति चौहान ने फिल्म पर एक्टर के साथ काम करने को याद किया. उन्होंने बताया कि शूटिंग के दौरान वह भयंकर दर्द में थे. स्मृति ने याद किया कि फिल्म के दौरान वह लगातार 'सिकुड़ते' जा रहे थे और कुछ दिनों में शूटिंग कैंसिल करनी पड़ती थी, क्योंकि इरफान गंभीर दर्द के कारण काम नहीं कर पाते थे.

डिजिटल कमेंट्री से बातचीत में स्मृति ने शेयर किया, 'अंग्रेजी मीडियम की शूटिंग के समय वह बहुत दर्द में थे. उन्होंने मुझसे सिर्फ एक बात कही, 'स्मृति, मुझे बहुत ठंड लगती है'. इसलिए उन्होंने लंदन के एक ब्रांड का नाम बताया और कहा कि वहां से वार्मर्स मंगवा दो. मैंने कहा बिल्कुल.' स्मृति ने याद किया कि शूट के दौरान इरफान साफ तौर से कमजोर होते जा रहे थे. वो बोलीं, 'फिल्म की शूटिंग के दौरान भी वह लगातार सिकुड़ते गए. उस फेज में हमें उनके कपड़ों में काफी पैडिंग डालनी पड़ी. भले ही हमने उन्हें बहुत सारी लेयर्स दीं, फिर भी काफी पैडिंग ऐड करनी पड़ी.'

शूटिंग करने में होती थी दिक्कत

स्मृति ने कहा कि उन सीन्स में भी जहां उनके किरदार को वेस्ट पहनना था, पैडिंग डालनी पड़ी क्योंकि समय के साथ वह और कमजोर होते जा रहे थे. उन्होंने याद किया, 'फिल्म में समर सीक्वेंस के लिए हमने उन्हें वेस्ट पहनाया था, और उसमें भी पैडिंग थी. वह बीमार थे. ज्यादातर समय उनका परिवार उनके साथ रहता था और कभी-कभी शूट के दौरान वह ब्रेक लेते थे, क्योंकि वह कोप नहीं कर पाते थे.'

उन्होंने बताया कि कुछ दिन ऐसे भी थे जब इरफान के कोप न कर पाने की वजह से शूटिंग कैंसल करनी पड़ी. स्मृति ने कहा, 'अंग्रेजी मीडियम पर ऐसे दिन भी आए जब हम शूट नहीं कर पाए क्योंकि वह कोशिश करने के बावजूद सेट तक नहीं पहुंच पाते थे. वह इतने दर्द में थे और मुझे लगता है कि उन्हें विश्वास था कि यही मेरे जीने का मकसद है और शायद मैं इसी करते हुए मरना चाहता हूं, और मुझे लगता है कि उन्होंने वैसा ही किया.'

2018 में इरफान ने बताया था कि उन्हें न्यूरोएंडोक्राइन कैंसर से पीड़ित है. इस बीमारी से लंबी जंग लड़ने के बाद अप्रैल 2020 में उनका निधन हो गया. इरफान के जाने के बाद बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड के सितारों की आंखें नम थीं. उनकी कमी आज भी फैंस को खलती है.

