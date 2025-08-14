scorecardresearch
 

Independence Day 2025: उरी से लेकर शेरशाह तक, OTT पर देखें देश भक्ति से ये प्रेरित फिल्में

15 अगस्त के मौके पर अगर आप घर पर रहने का प्लान बना रहे हैं और देश भक्ति से प्रेरित मूवीज देखने का मन है, तो ओटीटी आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन. ओटीटी पर मौजूद इन फिल्मों को देखकर आप अपनी स्वतंत्रता एंजॉय कर सकते हैं.

ओटीटी पर देखें देश भक्ति से प्रेरित ये मूवीज (PHOTO: Instagram @vickykaushal09/Screengrab)
Independence Day 2025: इस 15 अगस्त को सभी देशवासी 78वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाएंगे. हॉलिडे के मौके पर अगर आप बाहर नहीं जाना चाहते, कोई बात नहीं. घर पर बैठ कर देश भक्ति से प्रेरित फिल्में देख सकते हैं. देश भक्ति के जज्बे से प्रेरित ये मूवीज ओटीटी प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं. आइए जानते हैं इस लिस्ट में कौन-कौन सी फिल्में शामिल हैं. 

फाइटर 
ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण स्टारर एक्शन थ्रिलर फिल्म की कहानी पुलवामा हमले के जवाबी कार्रवाई में हुए बालाकोट एयर स्ट्राइक पर आधारित है. फिल्म में अनिल कपूर भी अहम भूमिका हैं. फाइटर को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

द डिप्लोमेट
द डिप्लोमेट में जॉन अब्राहम भारतीय राजनियक जेपी सिंह के किरदार में हैं. फिल्म की स्टोरी सच्ची घटना पर आधारित है. द डिप्लोमेट वो फिल्म है जिसमें भारतीय डिप्लोमेसी को काफी बेहतरीन तरीके से पेश किया गया है. जॉन की ये मूवी नेटफ्लिक्स पर मौजूद है.

उरी
विक्की कौशल उरी फिल्म के लीड हीरो हैं. फिल्म की कहानी 2016 में हुए आतंकी हमले के जवाब में हुई सर्जिकल स्ट्राइक पर बेस्ड है. 15 अगस्त के मौके पर फिल्म आप जी 5 पर देख सकते हैं. 

शेरशाह
शेरशाह, सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी की बेस्ट फिल्मों में से एक है. फिल्म कारगिल युद्ध में शहीद हुए कैप्टन विक्रम बत्रा के जीवन पर बनाई गई है. देश भक्ति से प्रेरित ये फिल्म प्राइम वीडियो पर देखी जा सकती है. 

भुज: द प्राइड ऑफ इंडिया
अजय देवगन स्टारर फिल्म भुज: द प्राइड ऑफ़ इंडिया 1971 के भारत-पाक युद्ध पर है. फिल्म जियो हॉटस्टार पर अवेलेबल. अजय देवगन के अलावा इसमें संजय दत्त, सोनाक्षी सिन्हा और नोरा फतेही मुख्य भूमिका में हैं. 

सरदार उधम सिंह
सरदार उधम सिंह स्वतंत्रता सेनानी स्वतंत्रता सेनानी के जीवन पर आधारित है. फिल्म में विक्की कौशल ने अहम भूमिका निभाई थी. फिल्म की कहानी देश के प्रति जुनून पैदा करती है. इसे आप अमेजन एमएक्स प्लेयर पर देख सकते हैं.

