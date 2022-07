'मैं दीपिका पादुकोण का पति...', रणवीर के कहते ही शर्म से लाल हुईं एक्ट्रेस

दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह किसी इंट्रोडक्शन के मौहताज नहीं है. फिल्म इंडस्ट्री हो या हॉलीवुड, दुनियाभर में ही ये पॉवर कपल के नाम से जाना जाता है. हाल ही में आई एशिया के मोस्ट रिचेस्ट कपल की लिस्ट में दीपिका रणवीर का नाम भी शुमार था, जिस के बाद तो इनकी पॉपुलैरिटी में चार चांद लग गए. रणवीर-दीपिका ने अमेरिका में एक इवेंट में पार्टीसिपेट किया, जहां रणवीर ने कुछ ऐसा कहा कि दीपिका को भी शर्म के मारे मुस्कुराए बिना नहीं रह पाईं.

दीपिका पर उमड़ा रणवीर का प्यार

यूएस में एक इवेंट के लिए दीपिका को बतौर चीफ गेस्ट इनवाइट किया गया था. इस इवेंट में दीपिका के साथ रणवीर भी पहुंचे, और स्टेज भी शेयर किया. रणवीर वैसे भी अपने कैंडिड नेचर के लिए जाने जाते हैं. बातचीत के दौरान रणवीर ने बड़े गर्व से इमोशन्स जाहिर किए. रणवीर ने कहा मुझे कौन नहीं जानता, 'मैं वो आदमी हूं जिसे किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, मैं दीपिका पादुकोण का पति हूं.' रणवीर के इस स्टेटमेंट पर दीपिका पादुकोण भी शर्मा गईं और हंसे बिना नहीं रह पाईं. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

“I am of course a man who needs no introduction. I am Deepika Padukone’s husband”- Ranveer Singh pic.twitter.com/2dctv1NXyi