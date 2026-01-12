फिल्म देखते-देखते चिरंजीवी के फैन की हुई मौत, थिएटर में पसरा सन्नाटा

हैदराबाद से एक बेहद दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है. सिनेमाघरों में अक्सर तालियां और सीटियां गूंजती हैं, लेकिन हैदराबाद के कुकटपल्ली के एक थिएटर में सन्नाटा पसर गया. जब मेगास्टार चिरंजीवी के एक फैन की अपनी पसंदीदा फिल्म देखते-देखते मौत हो गई. फिल्म 'Mana Shankara Vara Prasad Garu' के शो के दौरान हुई इस दुखद घटना ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है.

और पढ़ें

शुरुआती जानकारी के मुताबिक, इस फैन की मौत का कारण कथित रूप से हार्ट अटैक बताया जा रहा है. हालांकि ये प्रारंभिक जानकारी है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत का पता चलेगा.

थिएटर में अचानक पसरा मातम

यह मामला हैदराबाद के कुकटपल्ली स्थित 'अर्जुन थिएटर' का है. वहां फिल्म 'Mana Shankara Vara Prasad Garu' का शो चल रहा था और हॉल ऑडियंस से भरा हुआ था. चिरंजीवी का एक बड़ा फैन फिल्म देख रहा था, लेकिन अचानक वह अपनी सीट से नीचे गिर पड़ा. आसपास मौजूद लोग जब तक कुछ समझ पाते, उसकी सांसें थम चुकी थीं. थिएटर स्टाफ और दर्शकों के बीच अफरा-तफरी मच गई और मनोरंजन का माहौल गम में बदल गया.

पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई

जैसे ही थिएटर के कर्मचारियों को इस घटना की भनक लगी, उन्होंने तुरंत स्थानीय पुलिस और अधिकारियों को इसकी सूचना दी. खबर मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. हालांकि, जब तक मदद पहुंचती, व्यक्ति की मौत हो चुकी थी. मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों का मानना है कि यह मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई है.

Advertisement

जांच और मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार

फिलहाल पुलिस ने शव को हॉस्पिटल में रखा है. मामले की छानबीन की जा रही है. मौत की असली वजह का पता लगाने के लिए शव को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया है. डॉक्टरों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगा कि मौत की वजह हार्ट अटैक ही थी या कुछ और इस घटना ने फिल्म जगत और चिरंजीवी के फैंस को काफी दुखी कर दिया है.



चिरंजीवी की फिल्म के बारे में

वहीं चिरंजीवी और नयनतारा की एक कॉमेडी मूवी है, जो डायरेक्टर अनिल रविपुड़ी के डायरेक्शन में बनी है. यह फिल्म चिरंजीवी के करियर की एक महत्वपूर्ण फिल्म मानी जा रही है क्योंकि इसमें वह अपने विंटेज 'एंटरटेनर' अवतार में नजर आ रहे हैं. इसमें चिरंजीवी के साथ दग्गुबती वेंकटेश, नयनतारा, कैथरीन थेरेसा, सचिन खेड़ेकर और शरत सक्सेना जैसे कई कलाकार शामिल हैं.



---- समाप्त ----