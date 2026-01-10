scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'कृष 4' की तैयारी में जुटे ऋतिक रोशन, कर रहे जबरदस्त वर्कआउट, बर्थडे पर वीडियो वायरल

ऋतिक रोशन के ब्रैंड HRX ने सोशल मीडिया पर एक्टर का एक वर्कआउट वीडियो डाला है, जिसमें ऋतिक अच्छी-खासी मेहनत करते नजर आ रहे हैं. वीडियो से हिंट मिलता है कि वो अपनी आने वाली फिल्म 'कृष 4' की तैयारी में जुटे हैं.

Advertisement
X
कब आएगी ऋतिक की 'कृष 4'? (Photo: Screengrab/IMDb)
कब आएगी ऋतिक की 'कृष 4'? (Photo: Screengrab/IMDb)

बॉलीवुड के सुपरस्टार ऋतिक रोशन 10 जनवरी के दिन अपना 52वां जन्मदिन मना रहे हैं. ये पल उनके परिवार और फैंस के लिए भी काफी स्पेशल है. ऋतिक की फिल्में देखने के लिए हर कोई बेताब रहता हैं. फैंस को उनका सुपरहीरो अवतार 'कृष' देखना काफी पसंद है. वो इस फ्रेंचाइजी फिल्म के अगले पार्ट का इंतजार कर रहे हैं. 

जन्मदिन पर फैंस को मिला ऋतिक से गिफ्ट?

ऋतिक की 'कृष 4' पिछले काफी सालों से सुर्खियों में बनी हुई है. उनके पिता राकेश रोशन कई बार बता चुके हैं कि वो इसके अगले पार्ट पर जल्द काम शुरू करेंगे. पिछले साल, राकेश रोशन ने 'कृष 4' को अनाउंस किया था और बताया कि इस फिल्म को उनके बेटे ऋतिक ही डायरेक्ट करने वाले हैं. हालांकि, इसकी शूटिंग कब शुरू होगी इसपर कोई अपडेट नहीं थी. 

सम्बंधित ख़बरें

hrithik roshan Birthday sanjay khan
ऋतिक रोशन से तलाक पर सुजैन खान के पिता का रिएक्शन, बोले- उनका अलग होना...
Hrithik Roshan
Hrithik Roshan का स्वैग देख फिदा हुईं Girlfriend Saba!
Rajat Bedi,Rakesh Roshan
रजत बेदी की राकेश रोशन संग नाराजगी हुई खत्म, मगर 'कृष 4' में NO एंट्री
hrithik roshan sanjay khan
एक्स वाइफ सुजैन के पिता के लिए ऋतिक रोशन ने किया पोस्ट, गर्लफ्रेंड सबा ने दिया ये रिएक्शन
Hrithik and Saba
Hrithik ने Girlfriend Saba संग शेयर की दिलकश फोटो!

लेकिन अब ऋतिक के बर्थडे पर 'कृष 4' से जुड़ा एक हिंट देखने मिला है. एक्टर के फिटनेस ब्रैंड HRX ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर ऋतिक का एक वर्कआउट वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो जिम में कड़ी मेहनत करते नजर आ रहे हैं. वीडियो के बैकग्राउंड में 'कृष' फिल्म का गाना लगा है. उम्मीद की जा रही है कि ऋतिक ये सारी मेहनत दोबारा पर्दे पर कृष बनने के लिए कर रहे हैं. 

Advertisement

वीडियो की शुरुआत ऋतिक के सिक्स पैक एब्स और टोन्ड बॉडी से होती है. आगे वो कहते हैं कि उन्हें डांस सीखना है. पूरे वीडियो के दौरान एक्टर जिम में जबरदस्त वर्कआउट करते नजर आ रहे हैं. उन्हें कृष बनने के लिए दोबारा शेप में आना है, जिसमें उन्हें काफी खून-पसीना बहाना पड़ रहा है. ऋतिक अपनी गर्लफ्रेंड सबा आजाद के साथ भी वर्कआउट करते दिखे हैं.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by HRX (@hrxbrand)

कब आएगी ऋतिक रोशन की 'कृष 4'?

वीडियो के अंत में ऋतिक दिखाते हैं कि उनकी स्क्रीन पर 'कृष' फिल्म की कुछ तस्वीरें आई हैं. इस वीडियो से पूरा अंदाजा लगाया जा सकता है कि ऋतिक अब बहुत जल्द 'कृष 4' की शूटिंग शुरू करने वाले हैं. बता दें कि 'कृष 4' को लेकर राकेश रोशन ने कहा था कि वो इस फिल्म को साल 2027 में रिलीज करने का प्लान कर रहे हैं. 

बॉलीवुड हंगामा से बातचीत में फिल्ममेकर ने बताया था कि उन्हें स्क्रिप्ट से ज्यादा फिल्म के बजट को सुलझाने में समय लगा था. हालांकि, अब सबकुछ सुलझ चुका है और फिल्म की तैयारी भी पूरे जोर-शोर से चल रही है. राकेश रोशन ने कहा था कि 'कृष 4' की शूटिंग साल 2026 के बीच में शुरू होगी. वो पूरी प्लानिंग के बाद ही शूटिंग शुरू करेंगे. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement