ऋतिक रोशन के बाद अब माधुरी ने की 'डांसिंग डॉक्टर' की तारीफ, कही ये बात

असम के डॉक्टर अरूप सेनापति का डांस वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद रातों रात उनकी फैन फॉलोइंग लाखों में हो गई. दरअसल उन्होंने पीपीई किट पहनकर ऋतिक रोशन के हिट आइटम नंबर घुंघरू टूट गए पर डांस किया था. ये वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया और खुद ऋतिक रोशन ने इस वीडियो की तारीफ की.

अब बॉलीवुड एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित ने डॉक्टर अरूप के इस डांस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. दरअसल अरूप के कलीग ने इस वीडियो को ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा, "मिलिए मेरे कोविड ड्यूटी कलीग डॉक्टर आरूप सेनापति से जो कि शिलचल मेडिकल कॉलेज में एक ईएनटी सर्जन हैं."

उन्होंने लिखा, "वो कोरोना के मरीजों के सामने डांस कर रहे हैं ताकि उन्हें पॉजिटिव महसूस करा सकें." उनके इस ट्वीट को बॉलीवुड एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित ने रीट्वीट किया है. माधुरी ने अपने ट्वीट में लिखा, "कमाल के डांस मूव्स और बाकी सब कुछ, सकारात्मक बने रहने का जोश. ढेर सारा सपोर्ट डॉक्टर अरूप के लिए."

Great dance moves & above all, the spirit to stay positive. Kudos to Dr.Arup https://t.co/gB2qVSl01r

Tell Dr Arup I’m gonna learn his steps and dance as good as him someday in Assam . Terrific spirit . 🕺🏻 https://t.co/AdBCarfCYO