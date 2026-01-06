Teaser: क्यों सोनम ने राजा रघुवंशी को मारा, क्या है नीले ड्रम की मिस्ट्री? असली सच बहुत हटकर है

उत्तर प्रदेश के सौरभ हत्याकांड ने देश में हर किसी को हिलाकर रख दिया था. रोंगटे खड़े कर देने वाले हत्याकांड पर आधारित डॉक्यू-सीरीज का टीजर रिलीज हो गया है. टीजर में नीले ड्रम वाली खौफनाक हत्या की कहानी समेत राजा रघुवंशी मर्डर केस की झलक भी दिखाई गई है. सीरीज का नाम 'हनीमून से हत्या' है. इसमें वैवाहिक हत्याओं को करीब से दिखाया गया है कि कैसे पत्नियां अपने पतियों की हत्या करती हैं और ऐसा करने के पीछे उनकी मानसिक स्थिति क्या होती है.

रोंगटे खड़े कर देने वाला है 'हनीमून से हत्या' का टीजर

'हनीमून से हत्या' का टीजर में औरतों की ताकत को दिखाया गया है. टीजर की शुरुआत में बताया गया है कि औरत के कितने अलग रूप हो सकते हैं. एक औरत वक्त पड़ने पर जरूरत के हिसाब के कोई भी रूप ले सकती है.

टीजर की शुरुआत दमदार डायलॉग से होती है, जो है- औरत मां है, औरत बहन है, लक्ष्मी है, सरस्वती है तो काली भी है. डॉक्यू-सीरीज के टीजर वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे शादीशुदा महिलाएं पत्नी से कातिल का रूप लेती हैं. अपने प्यार के लिए वो पति के कत्ल की साजिश रचती हैं और फिर उसे खौफनाक तरीके से अंजाम देती हैं.

'हनीमून से हत्या' के टीजर वीडियो में सौरभ हत्याकांड से लेकर को लेकर राजा रघुवंशी मर्डर केस को भी दिखाया गया है. ये भी बताया गया है कि मीडिया और इंटरनेट पर कई अलग कहानियां सामने आई हैं. मगर असल कहानी इससे काफी हटकर है.

डॉक्यूमेंट्री सीरीज में इस हत्या के पीछे के काले और भयानक कारणों और अपराधियों की मानसिक स्थिति की गहराई से पड़ताल को दिखाया जाएगा. टीजर देखकर इतना तय है कि इसमें सौरभ हत्याकांड, राजा रघुवंशी की मर्डर समेत कई केसेस की कई अनकही और अनसुनी परतें खुलने वाली हैं, जिनसे लोग अभी तक अनजान हैं. सीरीज में सिर्फ अपराध को होते हुए ही नहीं दिखाया जाएगा, बल्कि खुशहाल लगने वाली शादियों की परतों को खोलकर उनके अंदर छिपे काले रहस्यों से भी दुनिया को रूबरू किया जाएगा.

कब और कहां देख सकेंगे सीरीज?

'हनीमून से हत्या' तक डॉक्यू सीरीज ओटीटी प्लेटफॉर्म ZEE5 पर 9 जनवरी से स्ट्रीम होगी. ये हिंदी भाषा में रिलीज की जाएगी. ये सीरीज मेरठ के दिल दहलाने वाले उस हत्याकांड पर आधारित है, जब मुस्कान नाम की एक महिला अपने बॉयफ्रेंड साहिल संग मिलकर पति सौरभ का बेरहमी से कत्ल कर दिया था. इस हत्याकांड ने देशभर में हडकंप मचा दिया था. इसके अलावा इसमें राजा रघुवंशी की मर्डर को भी दिखाया जाएगा, जब सोनम नाम की महिला ने शादी के बाद हनीमून पर ले जाकर अपने पति की सुपारी देकर उसकी जान ले ली थी.

