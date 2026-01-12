'मुझे लगा वो और जिएंगे', धर्मेंद्र को हर पल याद करती हैं हेमा मालिनी, बोलीं- उनके बिना जिंदगी...

दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र का 24 नवंबर 2025 को निधन हो गया. उनके जाने से उनके परिवार और फैंस की जिंदगी में एक ऐसी कमी आ गई है, जिसे कभी भरा नहीं जा सकता. धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी हेमा मालिनी ने हाल ही में अपने दुख और उससे उबरने की कोशिशों के बारे में बात की है.

हेमा की यादों में अमर हैं धर्मेंद्र

हेमा मालिनी ने बताया कि उन्हें पूरा भरोसा था कि धर्मेंद्र ठीक हो जाएंगे और अभी कुछ साल और जिएंगे. इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में हेमा ने कहा कि- मैं बहुत गहरे दुख में थी और अभी भी हूं. लेकिन मैं इससे बाहर निकलने की कोशिश कर रही हूं, क्योंकि यह दर्द मेरे लिए बहुत ज्यादा है. सब कहते हैं कि मैं मजबूत हूं. हां, मैं मजबूत हूं, लेकिन कभी ना कभी मुझे आगे बढ़ना ही होगा, मुझे जीना ही होगा.

हेमा ने आगे कहा- आखिरी दिनों में वह घर पर ही थे. अस्पताल से लौटने के बाद घर आ गए थे. तब तक मुझे पूरा यकीन था कि वह ठीक हैं. मुझे लगा था कि वह कम से कम एक-दो साल और हमारे साथ रहेंगे. वो और जिएंगे.

अपने लंबे साथ और उनके जाने के दर्द पर बात करते हुए हेमा मालिनी ने कहा- हम 57 साल तक साथ रहे. मैं उनके बिना जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकती. मैं उन्हें हर पल मिस करती हूं. ऐसा नहीं था कि हम हर वक्त साथ रहते थे, लेकिन वह हमेशा पूछते थे-‘कहां हो? कब आओगी? वापस आ रही हो? तो मैं भी लोनावला से लौट आता हूं.’ फिर वह मेरे और परिवार के पास आ जाते थे. उनके बिना सब सूना लगता है. पता नहीं उनसे दोबारा कब मिलूंगी.

नहीं देख पाईं 'इक्कीस'

जब उनसे धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म ‘इक्किस’ देखने के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा- जब फिल्म रिलीज हुई, तब मैं मथुरा में थी. मुझे यहां अपने काम करने होते हैं. अभी मैं वो फिल्म नहीं देख सकती, बहुत भावुक हो जाऊंगी. मेरी बेटियां भी यही कहती हैं. शायद बाद में देखूं, जब दिल के जख्म थोड़ा भर जाएं.

धर्मेंद्र कह गए अलविदा

धर्मेंद्र का निधन 24 नवंबर को हुआ था. हाल ही में हेमा मालिनी और उनकी बेटियों ने नई दिल्ली में उनकी प्रार्थना सभा रखी, जहां हेमा अपने पति को याद कर भावुक हो गईं. इससे पहले उनके बेटों सनी देओल और बॉबी देओल ने मुंबई में प्रार्थना सभा आयोजित की थी, जिसमें शाहरुख खान, सलमान खान, मलाइका अरोड़ा, ऐश्वर्या राय बच्चन, अभिषेक बच्चन, माधुरी दीक्षित, रेखा, जैकी श्रॉफ और सुनील शेट्टी जैसे कई बॉलीवुड सितारे शामिल हुए थे.

धर्मेंद्र ने अपनी पहली शादी 1954 में प्रकाश कौर से की थी, तब वह सिर्फ 19 साल के थे. उनसे उनके चार बच्चे हैं- बेटे सनी देओल और बॉबी देओल और बेटियां विजेता और अजीता. हेमा मालिनी से उनकी दो बेटियां हैं- ईशा देओल और अहाना देओल.

