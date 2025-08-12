बॉलीवुड में एंट्री को तैयार हरनाज, कभी डेब्यू फिल्म में मिला था नोटिस, वजन बढ़ने पर हुईं ट्रोल

मिस यूनिवर्स 2021 रह चुकीं हरनाज संधू जल्द ही बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली हैं. हाल ही में उनकी आने वाली फिल्म 'बागी 4' का टीजर रिलीज हुआ, जहां वो धुआंधार तरीके से खून-खराबा करती नजर आईं. ब्यूटी क्वीन का ये कातिलाना अवतार देख हर कोई शॉक हो गया. लेकिन क्या हो कि हम आपको बताएं कि 'बागी 4' हरनाज की असल में पहली फिल्म नहीं है. दरअसल, हरनाज पंजाबी फिल्म 'बाई जी कुटांगे' से एक्टिंग डेब्यू कर चुकी हैं और विवाद में भी पड़ चुकी हैं. ये तब की बात है जब वो मिस यूनिवर्स नहीं थीं.

ब्यूटी क्वीन बनने के बाद खींचा नाम?

हरनाज संधु को उनका पहला ब्रेक द कपिल शर्मा शो में बुआ का किरदार निभा चुकी उपासना सिंह ने दिया था. उपासना पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री का जाना माना नाम हैं, वो एक्ट्रेस के साथ प्रोड्यूसर भी हैं. उन्होंने HT को दिए इंटरव्यू में बताया था कि जब हरनाज नई-नई मुंबई में आई थीं तो उन्हीं के साथ, उनके घर में रुकी थीं. वो काम पाने और नाम बनाने के लिए स्ट्रगल कर रही थीं. तब उपासना ने उन्हें फिल्म 'बाई जी कुटांगे' ऑफर की थी.

हालांकि इसकी शूटिंग पूरी होने के बाद हरनाज ने इसकी कोई प्रमोशन नहीं की. क्योंकि तब तक वो मिस यूनिवर्स बन चुकी थीं. उपासना ने कहा था कि,"मेरा कॉन्ट्रैक्ट हरनाज के साथ तब का है जब वो मिस यूनिवर्स नहीं बनी थी. जब वो स्ट्रगल कर रही थी, मैंने उसे मौका दिया. वो हमारे साथ मुंबई में रहती थी. मैंने उसे ग्रूम किया, एक्टिंग सिखाई. वो मेरे लिए अपने बच्चे जैसी थी और मुझे अपनी गॉडमदर कहती थी. जब उसने इंटरनेशनल पेजेंट जीता तो मैंने पार्टी रखी थी. लेकिन इंटरनेशनल पहचान मिलने के बाद उसने हमसे अपना रिश्ता तोड़ लिया."

Advertisement

"उसने फिल्म से दूरी बना ली, और लगता है कि पंजाब फिल्म इंडस्ट्री से भी अलग हो गई है जब से उसने पेजेंट जीता है. मैंने उससे ये भी कहा था कि 25 दिन बहुत हैं तो कम से कम 5 दिन दे दे. वो फिल्म के बारे में सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट भी नहीं कर रही, जबकि अपने हैंडल पर ब्रांड्स और पार्टियों की पोस्ट कर रही है. मैं उसका पीछा कर-करके थक गई थी. उसने मेरे नोटिस का भी जवाब नहीं दिया. अब कोर्ट आज (5 अगस्त) उसे समन भेज रही है." (नोट: ये 2022 की बात है.)

उपासना का आरोप था कि हरनाज की वजह से उन्हें फिल्म को कर्जा लेकर रिलीज करना पड़ा. क्योंकि कई स्पॉन्सर्स ने अपना नाम खींच लिया था. उपासना ने अपना दर्द जाहिर करते हुए कहा था कि हरनाज ने उनका भरोसा तोड़ा है.

कौन हैं हरनाज संधू?

बता दें, हरनाज एक भारतीय मॉडल, एक्ट्रेस और ब्यूटी पेजेंट विनर हैं जिन्होंने मिस यूनिवर्स 2021 का ताज जीता था. वो ऐसा करने वाली भारत की तीसरी महिला बनीं. हरनाज का जन्म 3 मार्च 2000 को चंडीगढ़, भारत में हुआ था. उन्होंने मिस चंडीगढ़ 2017, फेमिना मिस इंडिया पंजाब 2019 और मिस डीवा यूनिवर्स इंडिया 2021 जैसे खिताब भी जीते हैं. मिस यूनिवर्स 2021 का ताज उन्होंने 12 दिसंबर 2021 को इजराइल में जीता था. हरनाज की वजह से भारत को 21 साल बाद फिर से ये सम्मान मिला.

Advertisement

जब खतरे में पड़ा था हरनाज का मिस यूनिवर्स टाइटल

हरनाज का मिस यूनिवर्स बनने के बाद वजन अचानक बढ़ गया था, जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर उन्हें खूब ट्रोल किया गया और आलोचना भी झेलनी पड़ी थी. माना जा रहा था कि इस वजह उनके मिस यूनिवर्स 2021 खिताब पर भी खतरा मंडरा सकता है. क्योंकि विनर को मिस यूनिवर्स ब्रांड और टाइटल की जिम्मेदारी समझनी होती है और उसे तय ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना होता है और कल्चरल प्रोग्राम्स में हिस्सा लेना होता है.

असल में हरनाज को सीलिएक डिजीज (Celiac Disease) है, जिसकी वजह से उनका वजन बढ़ गया था. इस बीमारी के चलते वे गेहूं और ग्लूटन वाली चीजें नहीं खा सकतीं. बढ़ते वजन के कारण कई लोगों ने सवाल उठाए थे कि क्या हरनाज अपना खिताब खो सकती हैं या उनकी फिटनेस मिस यूनिवर्स की जिम्मेदारियों के मुताबिक बनी रह पाएगी. ट्रोलिंग का सामना करते हुए हरनाज ने खुद बताया था कि उन्हें ऑटोइम्यून बीमारी है, और वो अपनी सेहत को लेकर पहले से ज्यादा अलर्ट हैं.

हरनाज ने अपनी लाइफस्टाइल बदली और मेहनत से अपना वजन कम किया. उनका ट्रांसफॉर्मेशन सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में आया. हर कोई उनका बदला रूप देख हैरान रह गया था.

---- समाप्त ----