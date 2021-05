फिल्ममेकर हंसल मेहता के पूरे परिवार को हुआ था कोरोना, बोले- मुंबई में थे, इसलिए बच गए

बॉलीवुड के जाने-माने फिल्ममेकर हंसन मेहता ने ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर की है, जिसमें वह बताते नजर आ रहे हैं कि किस तरह उन्होंने और उनके परिवार ने कोरोना से जंग जीती और घर वापस लौटे. बता दें कि पोस्ट में हंसल मेहता ने मुंबई की बीएमसी (बृहन्मुम्बई नगर निगम) का भी शुक्रिया अदा किया है.

हंसल मेहता ने लिखी 4 पोस्ट्स

हंसल मेहता ने एक के बाद एक ट्वीट कर अपना एक्सपीरियंस साझा किया है. उन्होंने इन पोस्ट्स में बताया है कि किस तरह परिवार की कोरोना से हालत गंभीर हुई और अब वह रिकवरी स्टेज में हैं. हंसल मेहता ने लिखा, "परिवार के छह लोग, मुझे मिलाकर कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए थे. बेेेेटे की हालत काफी नाजुक थी. हम बेबस महसूस कर रहे थे, क्योंकि सभी बीमार थे. शुक्र है हम मुंबई थे, जहां बेड, ऑक्सीजन और दवाएं उपलब्ध हैं. अब हम सभी रिकवरी स्टेज पर हैं. हम सभी डॉक्टर्स, नर्सेस, केयरगिवर्स और डिलीवरी सर्विस वालों का शुक्रिया अदा करते हैं, साथ ही उन फ्रंटलाइन वर्कर्स का, जिनकी बदौलत हम सभी ठीक हो पाए हैं. दोस्तों और कुछ अनजाने लोगों का भी धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने हमारे जल्द स्वस्थ होने की कामना की."

