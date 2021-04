हंसल मेहता के बेटे को हुआ कोरोना, मदद के लिए फैंस से मांगी रेमडेसिविर

पिछले कुछ समय से जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उसने सभी को दहला कर रख दिया है. पहले जिस तरह से कोरोना को हल्के में लिया जा रहा था अब ये वायरस उतना ही विकराल रूप ले चुका है. हर तरफ महामारी फैली हुई है. लोग तड़प रहे हैं इलाज के लिए. मगर ना तो अस्पताल में बेड खाली हैं और अगर खाली हैं तो इलाज के लिए सारे संसाधन नहीं हैं. अब बॉलीवुड के दिग्गज फिल्म निर्देशक हंसल मेहता को भी इस परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. दरअसल उनके 25 वर्षीय बेटे को कोरोना हो गया है और वो मुंबई के एक अस्पताल में एडमिट है. ऐसे में एक्टर ने सोशल मीडिया पर फैंस से मदद मांगी और मदद पूरी होने पर शुक्रिया भी अदा किया.

हंसल मेहता के 25 वर्षीय बेटे पल्लव का मुंबई के अंधेरी स्थित एक अस्पताल में इलाज चल रहा है. एक्टर ने कुछ समय पहले ही अपने बेटे के इलाज के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन्स उनतक पहुंचाने की रिक्वेस्ट की. दरअसल कोरोना काल में तेजी से रेमडेसिविर इंडक्शन की काला बजारी देखने को मिल रही है. कई डिस्पेंसरीज में तो इसकी चोरी की भी खबरें सामने आई हैं जिस कारण इसका आभाव हो गया है. पुरानी सिकनेस के कारण पल्लव को कोरोना वैक्सीन नहीं दी जा सकती. इसलिए उन्होंने अपना पता देने के साथ ही रिक्वेस्ट की कि अगर कोई मैनेज कर सकता है तो रेमडेसिविर इंजेक्शन्स उनतक पहुंचा दे ताकि उनके बेटे का ट्रीटमेंट हो सके.

एक्टर ने लिखा- मेरे बेटे को ठीक करने के लिए मुझे रेमडेसिविर की जरूरत है. कृपया मदद करें. मेरा बेटा कोरोना पॉजिटिव है और सेचुरेशन लेवल लो हो गया है. मैं आभारी रहूंगा. बता दें कि बाद में एक्टर ने इस ट्वीट को हटा भी दिया. इसी के साथ एक्टर ने लोकेशन भी सेंड की. एक सेपरेट ट्वीट में उन्होंने लिखा कि- लोकेशन मुंबई. क्रिटिकेयर हॉस्पिटल अंधेरी ईस्ट. पेशेंट पल्लव मेहता. हालांकि एक्टर ने अगले ही पोस्ट में पल्लव का हेल्थ अपडेट देने के साथ ही ये भी बताया कि उन्होंने ट्वीट क्यों डिलीट कर दिया.

Am overwhelmed that so many wonderful people reached out to help Pallava. Have deleted the tweet as his requirement is being met. Thank you so much for all the love. Keep him in your prayers. Love.