प्रोड्यूसर बने गुलशन के बेटे संजय ग्रोवर, ओशो की पहली सेक्रेटरी पर बनाने जा रहे सीरीज

बॉलीवुड के बैडमैन गुलशन ग्रोवर को भला कौन नहीं जानता. न‍िगेट‍िव किरदार में गुलशन ने लोगों के दिलों में खौफ बना कर रखा था. अब बहुत जल्द उनके बेटे संजय ग्रोवर भी पिता के नक्शेकदम पर चलते हुए इंडस्ट्री में पांव रखने वाले हैं. खबर है कि गुलशन ग्रोवर के बेटे संजय ग्रोवर एक वेब सीरीज प्रोड्यूस करने वाले हैं. रिपोर्ट्स की मानें तो यह वेब सीरीज आध्यात्म गुरु ओशो की पहली सेक्रेटरी मां योग लक्ष्मी पर आधार‍ित होगी.

Etimes को दिए इंटरव्यू में गुलशन ने कैलिफोर्न‍िया से लौटे अपने बेटे के कर‍ियर को लेकर बात की. उन्होंने कहा- 'मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूं. मैं बहुत गर्व महसूस कर रहा हूं. मेरा बेटा जल्द ही मेगा वेब सीरीज बनाने की कगार पर है.' संजय ग्रोवर, राहुल मित्रा के साथ मिलकर इस वेब सीरीज को को-प्रोड्यूस करेंगे. मालूम हो कि राहुल ने इससे पहले कई फिल्में प्रोड्यूस की हैं, जिनमें साह‍िब, बीवी और गैंगस्टर भी शामिल है.

इमोशनल ब्लैकमेल कर बेटे को भारत बुलाया

गुलशन ने बेटे के बारे में आगे भी बताया. वे कहते हैं- 'संजय MGM Studios (कैलिफोर्न‍िया) में उस पोस्ट पर काम कर रहा था जिसने उसे क्रिएट‍िविटी, फाइनेंस और डिस्ट्रीब्यूशन का अच्छा अनुभव दिया है. वो वहां बहुत खुश था पर इस कोरोना टाइम में मुझे उसे थोड़ा इमोशनल ब्लैकमेल करना पड़ा. पर उसे यहां देखकर बहुत अच्छा लगता है. वो मेरे लिए सिनेमा का ज्ञन है. वो सिनेमा के बारे में बहुत कुछ पढ़ता है और वर्ल्ड सिनेमा की सारी खबर रखता है. मैं भव‍िष्य में उसे बड़े प्रोजेक्ट करते देख सकता हूं'.

ऐसे हुई वेब सीरीज बनाने की शुरुआत

गुलशन ने वेब सीरीज के बारे में भी बताया. उन्होंने कहा कि राहुल यह वेब सीरीज लेकर आए थे. ओशो वर्ल्ड फाउंडेशन के अतुल आनंद ने राश‍िद मैक्सवेल की किताब 'The Only Life: Osho, Laxmi And A Journey of the Heart' भेजी थी जो कि राहुल और संजय दोनों को पसंद आई. फिर राहुल ने उस किताब के राइट्स खरीद लिये'.