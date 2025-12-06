सोशल मीडिया के नंबर देखकर मिल रहा काम, एक्टर को नहीं पड़ता फर्क, बोला- मैं कुछ भी...

गुलशन देवैया एक के बाद एक प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं. बिजी शिड्यूल इनका चल रहा है. अपने टैलेंट के दम पर ही ये काम कर रहे हैं. वरना अगर इनके सोशल मीडिया के नंबर्स या फिर फॉलोअर्स देखे जाएं तो कुछ खास नहीं. केवल तीन लाख फॉलोअर्स हैं. रियल लाइफ में गुलशन एक बोल्ड पर्सनैलिटी रखते हैं. रील लाइफ में काफी मजबत नजर आते हैं.

और पढ़ें

गुलशन कर रहे काफी चैलेंजिंग रोल्स

गुलशन का कहना है कि वो जो भी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, उसमें बतौर एक्टर उनके रोल्स काफी चैलेजिंग हैं. बीते 15 सालों से गुलशन मनोरंजन की दुनिया में कायम हैं. लेकिन अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया पर इक्वली मायने रखता है. आजकल जो काफी तेजी से बदल भी रहा है.

काफी बार ऐसा देा गया है कि फिल्मों या टीवी सीरियल्स में सोशल मीडिया के फॉलोअर्स को देखकर कास्टिंग हो रही है. गुलशन ने एक मीडिया पोर्टल संग बातचीत में कहा- मुझे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता. क्या ये ट्रेंड है? क्या ये वैलिड भी है? क्या ये नंबर्स रियल हैं? मुझे नहीं पता.

फॉलोअर्स के कारण मिल रहा काम?

मुझे नहीं लगता कि ये सारे फॉलोअर्स किसी की इतनी भी मदद कर रहे हैं कि सब्सक्रिप्शन में या फिर टिकट की सेल्स बढ़ाने में. मैं नहीं जानता. पर हां, जो कोई भी मेरे से बेहतर इस गेम को जानता है वो निर्णय ले रहा होगा. अच्छी बात है अगर वो ये सोचकर काम दे रहे हैं कि नंबर्स मायने रखते हैं.

Advertisement

लेकिन हम इस बात को भी नहीं झूठला सकते हैं कि कुछ लोग इसमें अच्छे भी होंगे. शायद अच्छे एक्टर्स भी हों. मैं किसी के भी बारे में कुछ भी निगेटिव नहीं कहना चाहता हूं. हर कोई अपनी-अपनी राह बना रहा है और चुन रहा है.

आप लोग मेरा ही सोशल मीडिया खोलकर देखिए. मेरे कितने फॉलोअर्स हैं. शायद तीन लाख भी नहीं. लेकिन मुझे काम मिल रहा है. मैं किसी भी तरह का प्रेशर नहीं लेता हूं. लोग रील्स बना रहे हैं. काफी सारा ट्रेंडिंग कॉन्टेंट बना रहे हैं. वो उनके ऊपर है. मेरे मैनेजमेंट का इशमें कुठ लेना-देना नहीं है. मेरे फैन्स या ऑडियन्स का भी इसमें कुछ लेना-देना नहीं है.

अगर किसी को मैं पसंद आता हूं और उन्हें मेरा काम अच्छा लगता है तो अच्छी बात है. वो लोग मुझे उसी तरह पसंद कर रहे हैं, जैसा मैं हूं. अगर मैं सोशल मीडिया के लिए अचानक बदलने लगूं और कोई बन जाऊं तो मैं, मैं नहीं रहूंगा. मेरी सेल्फ वर्थ कम हो जाएगी. वो मेरे लिए मायने रखती है.

---- समाप्त ----