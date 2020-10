ऑनलाइन डेटिंग पर गोविंदा की बेटी की आ रही नई फिल्म, रवीना ने बताई इंसाइड डिटेल्स

एक्टर गोविंद की बेटी टीना आहूजा अपनी नई फिल्म की वजह से सुर्खियों में चल रही हैं. उनकी शॉट फिल्म ड्राइविंग मी क्रेजी ओटटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने जा रही है. फिल्म ऑनलाइन डेटिंग पर आधारित बताई जा रही है. फिल्म का गोल आज की नौजवान पीढ़ी को टार्गेट करना है. फिल्म का टीजर पहले ही रिलीज किया जा चुका है.

गोविंदा की बेटी की नई फिल्म

अब रवीना टंडन ने भी सोशल मीडिया पर टीना की इस नई फिल्म को प्रमोट किया है. उन्होंने ट्वीट कर लिखा है- एक मस्त शॉर्ट फिल्म रिलीज हो रही है. इस फिल्म को मेरी दोस्त पूर्णिमा लामछाने डायरेक्ट कर रही हैं. इस शॉर्ट फिल्म में टीना आहूजा के अपोजिट मुदित नायार को कास्ट किया गया है. दोनों की ये फ्रेश जोड़ी दर्शकों को पसंद आ सकती है. अपनी फिल्म को लेकर टीना भी खासा उत्साहित हैं. उन्हें पूरी उम्मीद है कि उनकी फिल्म आज की पीढ़ी के साथ रिलेट कर पाएगी. एक न्यूज पोर्टल को उन्होंने कहा है- प्यार की चाहत में लोग आजकल नई-नई ऐप्स का इस्तेमाल कर एक दूसरे से रूबरू होने की कोशिश करते हैं. कई ऐप्स के बारे में तो उन्हें कुछ पता भी नहीं होता. ऐसे में फिल्म का ये मुद्दा सभी को समझ आ पाएगा.

Here's a #mastmast short film #DrivingMeCrazy premiering on @Zee5 tonight written and directed by my friend Purnima Lamchhane @purnimalamchhan starring @TinaAhuja16 and #MuditNayar, produced by #SurenderBhatia of Glimpses pic.twitter.com/BK65HE6mgc