बॉलीवुड में सालों बाद कमबैक को तैयार गोविंदा, दिया सरकार को क्रेडिट, बोले- इतने सालों बाद...

गोविंदा ने हाल ही में सरकार को उनकी बॉलीवुड में वापसी का क्रेडिट दिया है. उन्होंने कहा कि आजकल चीजें काफी अच्छी हो गई हैं. उनके मुताबिक इंडस्ट्री का माहौल पहले के मुकाबले काफी सेफ हो गया है.

बॉलीवुड में लौटे गोविंदा (Photo: Instagram @govinda_herono1)
90s के सितारे गोविंदा बहुत जल्द बड़े पर्दे पर दोबारा नजर आने वाले हैं. सुपरस्टार सलमान खान ने खुद गोविंदा संग अपनी फिल्म की अनाउंसमेंट की थी. एक्टर एक लंबे अरसे के बाद किसी बड़ी फिल्म में दिखाई देंगे, जिसके लिए उनके फैंस भी बेहद एक्साइटेड हैं. हाल ही में गोविंदा ने एक न्यूज एजेंसी से फिल्मों में दोबारा आने पर बात की. 

फिल्मों में वापसी पर क्या बोले गोविंदा?

गोविंदा से पूछा गया गया कि क्या बॉलीवुड के लोगों को राजनीति में आना चाहिए ताकि उनकी बातें सरकार थोड़ी और ज्यादा सुने? तो इसपर एक्टर ने कहा, 'अच्छी कला जो है, वो शायद तबतक ही पनप पाएगी जबतक अच्छा माहौल नहीं होगा. माहौल अच्छा कितने सालों बाद अब देखने मिलता है. वरना आप एक मशहूर नाम, इज्जत, शौहरत, दौलत, इससे जुड़ी हुईं हमने क्या-क्या तकलीफें देखी हैं. कितने सालों से देखते आए हैं. जबसे ये सरकार आई है, अब लगता है कि भइया आगे निकल सकते हैं, काम कर सकते हैं. तकलीफ नहीं आएगी.'

'वरना हमें तो ऐसा लगने लगा था कि बेटा ज्यादा नाम और शौहरत में नहीं पढ़िए आप, नहीं तो लोप आपके पीछे पड़ जाएंगे. ये डर से हम लोग निकले हैं. इन सबमें आज की सरकार का बहुत सहयोग है. लोगों में कई सालों से चला आ रहा जो डर है, वो अब खत्म होगा. वो थोड़े और सक्रिय होंगे. जैसे साउथ में जो लोग कला और कल्चर को समझते हैं, वो काम कर पाते हैं. अब ये कला और कल्चर सब पढ़ रहे हैं, ये एक विषय बन गया है. तो इसमें आगे निकलेंगे लोग. मुझे लगता है कि अब सबकुछ अच्छा रहेगा.' 

बता दें कि गोविंदा पिछले काफी समय से अपनी शादी को लेकर भी सुर्खियों में बने हुए थे. कहा गया कि उनका किसी दूसरी एक्ट्रेस के साथ अफेयर था. लेकिन एक्टर की पत्नी सुनीता आहूजा ने इन खबरों को खारिज किया, और कुछ वक्त पहले ही बताया था कि एक्ट्रेस गोविंदा के साथ सिर्फ उनके पैसों के लिए थी. 

---- समाप्त ----
