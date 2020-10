Gandhi Jayanti 2020: महात्मा गांधी की जयंती पर सेलेब्स ने दी श्रद्धांजलि, याद किए बापू के विचार

देश भर में 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की 151वीं जयंती मनाई जा रही है. आज ही के दिन मोहनदास करमचंद गांधी यानी बापू का जन्म हुआ था. देश की आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले बापू का जन्मदिन राष्ट्रीय पर्व के तौर पर मनाया जाता है. इस दिन का जश्न मनाते हुए बॉलीवुड से लेकर टेलीविजन सेलेब्स ने उन्हें श्रद्धांजल‍ि दी है. शबाना आजमी से लेकर सिद्धार्थ मल्होत्रा ने बापू के विचारों को साझा कर उन्हें याद किया है.

शबाना आजमी ने ट्वीट किया- 'महात्मा गांधी के जन्मदिवस पर उन्हें याद करती हूं. उम्मीद का धागा अब भी है कि उनका मार्गदर्शन हमें इस अंधकार से रोशनी की तरफ ले जाएगा'.

Remembering #Mahatma Gandhi on his birth anniversary.Clinging by the slender thread of Hope that his guidance will lead us out of this quagmire of darkness into the light. pic.twitter.com/uCFaUIKTS0 — Azmi Shabana (@AzmiShabana) October 2, 2020

सिद्धार्थ मल्होत्रा ने ट्वीट किया- 'हिंसा के खिलाफ अहिंसा के उनके विचार हमें हमारी लड़ाई लड़ने में ताकत देता है. चलो एक साथ नफरत और नकारात्मकता को फैलने से रोकें'.

His ideals of shutting down violence with Ahimsa gives us the strength in fighting our own battles. Together let’s avoid the spread of hate and negativity. #GandhiJayanti — Sidharth Malhotra (@SidMalhotra) October 2, 2020

उर्मिला मातोंडकर ने गांधी पर लिखे एक श्लोक को साझा कर फैंस को गांधी जयंती की बधाई दी है. उन्होंने लिखा- 'वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर परायी जाणे रे'.

कमल हसन ने बेटी अक्षरा हसन द्वारा गाए एक गीत का जिक्र करते हुए लिखा- 'मिस्टर महात्मा गांधी को जन्मदिन की बधाई. @Iaksharahaasan ने बचपन में मेरे लिए एक गीत गाया था उसे शेयर कर रहा हूं. हर भारतीय को पुकार रहा हूं उस इंसान को याद करने के लिए जिनकी जिंदगी हमारे लिए एक संदेश है! चलो भारत को एक ऐसी जगह बनाएं जहां हर कोई बराबर हो- सारे जहां से अच्छा, गांधी का भारत अभी भी हमारा हो सकता है!'.

Happy Bday to Mr. MK Gandhi. Sharing what @Iaksharahaasan had sung for me when she was a child. Calling all Indians to remember the great man whose life was his message to us! Let’s make India a place where Equality prevails-sare jahan se achcha, Gandhi’s India can still be ours! — Kamal Haasan (@ikamalhaasan) October 2, 2020

काजोल ने लिखा- 'कमजोर कभी माफ नहीं कर सकता, यह एक ताकतवर इंसान की विशेषता है- महात्मा गांधी'.

"The weak can never forgive. Forgiveness is an attribute of the strong."

- Mahatma Gandhi#GandhiJayanti — Kajol (@itsKajolD) October 2, 2020

टीवी सेलेब्स ने 'बापू' से मिली सीख बताई

टीवी सेलेब्स ने भी गांधी जयंती पर बापू को याद किया है. उन्होंने एक वेबसाइट के साथ बातचीत में बापू के विचारों से मिली सीख साझा किए. जैस्म‍िन भसीन- 'आप बड़े ही सहज तरीके से दुनिया को हिला सकते हैं'.अव‍िनाश मुखर्जी ने भी बापू के विचार शेयर किए. 'नफरत से भरी आंख के लिए नफरत से भरी दूसरी आंख पूरी दुनिया को अंधा कर सकती है'.इसी तरह कई और बॉलीवुड और टेलीविजन सेल‍िब्रिटीज ने गांधी जयंती पर बापू को श्रद्धांजल‍ि अर्प‍ित की है.