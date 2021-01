फुकरे के 'गुंडे बॉबी' का निधन, फरहान अख्तर संग स्टार्स ने जताया दुख

साल के पहले ही महीने में बॉलीवुड इंडस्ट्री से बुरी खबरें आना शुरू हो गई हैं. बताया जा रहा है कि फिल्म 'फुकरे' के एक्टर Olanokiotan Gbolabo Lucas का निधन हो गया है. Olanokiotan, फिल्म में भोली पंजाबन के गुंडे बॉबी बने थे, जो उनके बॉडीगार्ड होते हैं और उनका कहा मानते हैं. खबर है कि बीते शनिवार को Olanokiotan का निधन हुआ.

फरहान अख्तर ने दी खबर

Olanokiotan के निधन की खबर आने के बाद बॉलीवुड में शोक की लहर है. 'फुकरे' फिल्म के एक्टर्स ने उनके निधन पर दुख जताया हैं. फिल्म के प्रोड्यूसर रहे फरहान अख्तर ने ट्वीट कर इस खबर की जानकारी दी. फरहान अख्तर ने ट्वीट किया, "फुकरे में बॉबी का किरदार निभाने वाले और टीम के प्यारे सदस्य Olanokiotan Gbolabo Lucas का निधन हो गया है. उनके परिवार के प्रति संवेदनाएं. तुम बहुत याद किए जाओगे."

A dear cast member Olanokiotan Gbolabo Lucas, who played the role of Bobby in the Fukrey film franchise, has passed away. Deepest condolences to his family. You will be missed.. RIP. pic.twitter.com/l44qzqa8qb