अर्जुन कपूर के लुक को देख हैरान हुए फैंस, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा लुक

फिल्म भूत पुलिस का फैंस पिछले कई समय से इंतजार कर रहे हैं. हाल ही में सैफ अली खान का लुक देखने को मिला था, जिसके बाद अब अर्जुन कपूर का फर्स्ट लुक रिलीज कर दिया गया है. इस फिल्म में अर्जुन कपूर 'चिरौंजी' की भूमिका निभा रहे हैं. फिल्म की टीम ने कुछ समय पहले ही फिल्म का दूसरा पोस्टर रिलीज किया है. फिल्म में अर्जुन का लुक फैंस को बेहद पसंद आ रहा है. उनके फैंस पोस्टर पर अपने लाइक्स और कमेंटस द्वारा बेहद प्यार दे रहे हैं.

अर्जुन कपूर का सामने आया फर्स्ट लुक

टिप्स ने इस फिल्म का पोस्टर रिलीज करते हुए लिखा "हंसी के साथ अलौकिक शक्तियों के रहस्यमय द्वार को खोला जा रहा है, मिलिए ‘भूत पुलिस’ के चिरोंजी से जो बहुत जल्द डिज्नी+होस्टार पर”

पोस्टर में अर्जुन एक शातिर लुक में नजर आ रहे हैं. उन्होंने चाकू के आकार का पेंडेंट और रिंग्स हाथों में पहनी हुई है. इसी के साथ एक्टर ब्लैक कलर के आउटफिट में दिखाई दे रहे हैं. साथ ही इंटेंस लुक देते हुए उनके हाथ में फायर स्टिक भी दिखाई दे रहे हैं. फैंस ने उनके लुक को पसंद किया और उनके रोल के बारे में और जानने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

