scorecardresearch
 

Feedback

Film Wrap: भारती ने चेक करवाया होने वाले बच्चे का जेंडर, जाली निकली संजय कपूर की वसीयत?

भारती सिंह और हर्ष लिम्बाचिया अपने दूसरे बच्चे के स्वागत के लिए तैयार हैं. हाल ही में खबर आई थी कि कॉमेडियन अपने होने वाले बच्चे का जेंडर चेक कराने की विदेश गई थीं. इसपर भारती ने बात की. दूसरी तरफ करिश्मा कपूर के एक्स हसबैंड रहे संजय कपूर के संपत्ति विवाद में नया मोड़ आया.

Advertisement
X
भारती सिंह ने बताया अफवाहों के पीछे का सच (Photo: Instagram/@bharti.laughterqueen)
भारती सिंह ने बताया अफवाहों के पीछे का सच (Photo: Instagram/@bharti.laughterqueen)

मंगलवार, 14 अक्टूबर का दिन मनोरंजन की दुनिया में हलचल भरा रहा. भारती सिंह और हर्ष लिम्बाचिया अपने दूसरे बच्चे के स्वागत के लिए तैयार हैं. हाल ही में खबर आई थी कि कॉमेडियन अपने होने वाले बच्चे का जेंडर चेक कराने की विदेश गई थीं. इसपर भारती ने बात की. दूसरी तरफ करिश्मा कपूर के एक्स हसबैंड रहे संजय कपूर के संपत्ति विवाद में नया मोड़ आया. फिल्म रैप में पढ़ें आज के दिन की बड़ी खबरें.

लड़का होगा या लड़की, जेंडर चेक कराने के ल‍िए विदेश गईं भारती? दिया जवाब

कॉमेडियन भारती सिंह के घर जल्द ही किलकारियां गूंजने वाली हैं. वो और हर्ष लिम्बाचिया अपने दूसरे बच्चे का वेलकम करने के लिए तैयार हैं. दूसरी प्रेग्नेंसी की अनाउंसमेंट के बाद भारती को कई बातों के लिए ट्रोल किया गया. इसलिए अब उन्होंने एक व्लॉग शेयर कर ट्रोल करने वालों को दो टूक जवाब दिया है. 

सम्बंधित ख़बरें

Kangana Ranaut
राजनीति में आकर खुश नहीं कंगना रनौत? 
sonali bendre purse oops moment
Sonali Bendre का खुला पर्स, सोशल मीडिया पर हुआ वायरल 
Kangana Ranaut faced protests in Manali
राजनीति में आकर खुश नहीं कंगना, कम इनकम-ज्यादा मेहनत से हैं परेशान? 
sunjay kapur property dispute case
Sunjay kapur संपत्ति विवाद: वसीयत पर नया खुलासा 
nita ambani hermes bag price
दुनिया का सबसे महंगा बैग लिए दिखीं Nita Ambani, जड़े थे 3,025 हीरे! 

पवन सिंह से लेंगी तलाक, ज्योति ने एलिमनी में मांगे 30 Cr? वकील बोला- बेइज्जती...

भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति के बीच तलाक का केस कोर्ट में चल रहा है. 2018 में उनकी शादी हुई थी. उनका झगड़ा पब्लिक हो चुका है. बीते दिनों पवन और ज्योति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए थे.

Advertisement

संजय कपूर संपत्त‍ि विवाद में नया मोड़, जाली है 30 हजार करोड़ रुपये की वसीयत? वकील ने दिए सबूत

मंगलवार, 14 अक्टूबर को दिल्ली हाई कोर्ट में करिश्मा कपूर के बच्चों द्वारा दायर मुकदमे की सुनवाई हुई. इसमें वे अपने दिवंगत पिता और बिजनेसमैन संजय कपूर की व्यक्तिगत संपत्तियों में हिस्सेदारी की मांग कर रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया है कि उनकी कथित वसीयत नकली है.

24 साल की हुईं अवनीत कौर, महाकाल का लिया आशीर्वाद, क्रिकेटर सूर्यकुमार यादव भी दिखे साथ

13 अक्टूबर को अवनीत ने अपना 24वां जन्मदिन महाकाल मंदिर में मनाया. एक्ट्रेस महाकाल के दर पर पूजा-अर्चना करती दिखीं. वहां उनके साथ सूर्यकुमार यादव और उनकी पत्नी देविशा शेट्टी भी नजर आईं. सूर्यकुमार यादव और अवनीत को साथ देखकर फैन्स सरप्राइज हैं. 

अमि‍ताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा की फ‍िल्म, सामने आया फर्स्ट लुक, नव्या-सुहाना ने किया चीयर

परमवीर चक्र से सम्मानित अरुण खेत्रपाल की जयंती पर मेकर्स ने एक बड़ा सरप्राइज दिया. अगस्त्य नंदा स्टारर इक्कीस का फर्स्ट लुक जारी किया गया. फिल्म में वो शहीद लेफ्टिनेंट की भूमिका निभा रहे हैं. अगस्त्य का लुक काफी दमदार है, उन्हें बहन नव्या नंदा ने पूरा सपोर्ट किया है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement