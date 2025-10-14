मेगास्टार अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा फिल्म आर्चीज से अपने करियर की शुरुआत कर चुके हैं. लेकिन अब वो अपने सिल्वर स्क्रीन डेब्यू के लिए रेडी हैं. उनकी आने वाली फिल्म 'इक्कीस' का फर्स्ट पोस्टर जारी किया गया, जहां अगस्त्य आर्मी की वर्दी पहने हाथों में बंदूक लिए दिखाई दिए. इस पोस्टर को बहन नव्या नवेली नंदा ने भी शेयर किया है.

अरुण खेत्रपाल की भूमिका निभाएंगे अगस्त्य

फिल्म ‘इक्कीस’ के मेकर्स ने आज यानी 14 अक्टूबर को फैंस को एक बड़ा तोहफा दिया है. उन्होंने फिल्म की नई रिलीज डेट बताने के साथ-साथ इसके मुख्य कलाकारों की झलक भी दिखा दी है. सबसे खास बात ये रही कि उन्होंने अगस्त्य नंदा का फिल्म से पहला लुक जारी किया है.

मैडॉक फिल्म्स ने फिल्म के दो नए पोस्टर शेयर किए हैं. पोस्टर देखकर साफ लगता है कि ये फिल्म युद्ध, बहादुरी और बलिदान पर आधारित है. बैकग्राउंड में जंग का माहौल दिखाया गया है, जो फिल्म की गंभीर और प्रेरणादायक कहानी की झलक देता है. मंगलवार को अरुण खेत्रपाल के जन्मदिन के मौके पर अगस्त्य नंदा का पहला लुक जारी किया गया. एक पोस्टर में अगस्त्य युद्ध के लिए तैयार नजर आ रहे हैं.

अगस्त्य फिल्म में शहीद अरुण खेत्रपाल की भूमिका निभाएंगे. अरुण खेत्रपाल 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए एक भारतीय सेना अधिकारी थे. इनकी बहादुरी के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था. वो एक टैंक कमांडर थे, और अपनी बहादुरी के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने युद्ध के मैदान में अकेले ही दुश्मन के 10 टैंकों को नष्ट कर दिया था. उन्हें देश के यंगेस्ट हीरो के रूप में जाना जाता है. वो महज 21 साल के थे जब उन्हें शहादत हासिल हुई थी.

नव्या-सुहाना ने किया चीयर

इस पोस्टर के साथ लिखा गया-“इक्कीस नाम की एक ऐसी कहानी जो हमेशा हमारे दिलों में रहेगी. अरुण खेत्रपाल की जयंती पर फिल्म की शूटिंग पूरी हो गई है. दिनेश विजान और मैडॉक फिल्म्स प्रस्तुत करते हैं श्रीराम राघवन की निर्देशित ‘इक्कीस’. परमवीर चक्र पाने वाले सबसे युवा अधिकारी की सच्ची कहानी. फिल्म दिसंबर 2025 में सिनेमाघरों में रिलीज होगी.'' फिल्म में जयदीप अहलावत भी होंगे.

इसके बाद मेकर्स ने अगस्त्य का एक दूसरा पोस्टर भी शेयर किया, जिस पर लिखा- “वो इक्कीस का था, इक्कीस का ही रहेगा.'' अगस्त्य की बहन नव्या नवेली नंदा ने भी इस पोस्टर को शेयर करते हुए अपना सपोर्ट शो किया. तो वहीं रूमर्ड गर्लफ्रेंड सुहाना खान ने अगस्त्य के लिए चीयर किया. अगस्त्य के लुक को काफी पसंद किया जा रहा है. यूजर्स का कहना है कि एक्टर इस फिल्म में कुछ कमाल कर दिखाएंगे.

