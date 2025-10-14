24 साल की हुईं अवनीत कौर, महाकाल का लिया आशीर्वाद, क्रिकेटर सूर्यकुमार यादव भी दिखे साथ

भारतीय क्रिकेटर सूर्यकुमार यादव अपनी पत्नी देविशा शेट्टी के साथ रविवार 12 अक्टूबर 2025 को उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर पहुंचे. कपल ने महाकाल के दर्शन किए और भस्म आरती में हिस्सा लिया. भारत की टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले महादेव का आशीर्वाद लेने के लिए वहां पहुंचे थे.

सूर्यकुमार यादव के इस आध्यात्मिक पल का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ, जो उन्होंने खुद इंस्टाग्राम पर शेयर किया था. लेकिन लोगों का ध्यान इस बात पर गया कि वीडियो में टीवी एक्ट्रेस अवनीत कौर भी उनके बगल में बैठ कर पूजा करती नजर आईं.

महाकाल पहुंचीं अवनीत कौर

वीडियो में सूर्यकुमार यादव ट्रेडिशनल कपड़ों में अपनी पत्नी देविशा शेट्टी के साथ महाकाल मंदिर में पूजा-अर्चना करते दिखे. कपल ने सफेद कपड़ों में भगवान शिव के द्वार पर हाथ जोड़कर पूजा की.

क्रिकेटर ने इंस्टाग्राम पर जो वीडियो पोस्ट किया उसमें देवी-देवताओं के दर्शन के साथ-साथ भक्तों के चेहरे दिखाई दिए और उसी में एक जानी-पहचानी शख्सियत भी नजर आई. वो हैं एक्ट्रेस अवनीत कौर. मंदिर में अवनीत, सूर्यकुमार यादव की वाइफ देविशा के पास ही बैठी दिखीं, जिसे देखकर फैंस हैरान रह गए.

वीडियो देखकर फैन्स को लगा कि शायद सूर्यकुमार और देविशा की अवनीत से पहले से जान-पहचान है या वो साथ आए थे. लेकिन दूसरी ओर ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि वो मंदिर परिसर में ही मिले हों. क्योंकि सेलिब्रिटीज को मंदिर परिसर के खास एरिया में पूजा करने की अनुमति मिलती है, इसलिए वो वहां पर मिले होंगे.

सूर्यकुमार यादव 29 अक्टूबर 2025 से शुरू हो रही भारत-ऑस्ट्रेलिया टी20 सीरीज से पहले आशीर्वाद लेने के लिए महाकाल के दर पर पहुंचे. हालांकि, इससे पहले भी वो कई बार महाकाल के दर्शन के लिए उज्जैन जा चुके हैं.

अवनीत ने सेलिब्रेट किया बर्थडे

13 अक्टूबर को अवनीत कौर ने अपना 24वां जन्मदिन मनाया. जन्मदिन के मौके पर उन्होंने महाकाल के दर्शन कर आशीर्वाद लिया. लेकिन इस दौरान उनका भारतीय क्रिकेटर सूर्यकुमार यादव और उनकी पत्नी के साथ नजर आना फैन्स को सरप्राइज कर गया.

एक्ट्रेस के वर्कफ्रंट की बात करें, तो हाल ही में रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'लव इन वियतनाम' में नजर आई थीं, जिसमें उनके साथ शांतनु माहेश्वरी लीड रोल में थे.

