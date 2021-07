आमिर खान-किरण राव ने किया अलग होने का ऐलान, क्यों ट्रोल हो रहीं फातिमा?

बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान और उनकी पत्नी किरण राव ने ऐलान किया है कि वह अपनी शादी को खत्म कर रहे हैं. कपल ने एक जॉइंट स्टेटमेंट में ऐलान किया कि अब वह अपनी जिंदगी अलग-अलग जीने वाले हैं. हालांकि बेटे आजाद की परवरिश किरण और आमिर साथ ही करेंगे. अपने फाउंडेशन और बिजनेस को भी साथ ही संभालेंगे.

ट्रोल हो रहीं फातिमा सना शेख

आमिर और किरण की 15 साल की शादी टूटने पर फैंस को बड़ा झटका लगा है. लेकिन उलझन की बात यह है कि सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस फातिमा सना शेख को ट्रोल किया जा रहा है.

आमिर खान संग दंगल और थग्स ऑफ हिन्दोस्तान में काम कर चुकी एक्ट्रेस फातिमा सना शेख को ट्विटर यूजर्स ने निशाने पर लिया है. यूजर्स का कहना है कि फातिमा, आमिर खान की अगली पत्नी हो सकती हैं. ऐसे में फातिमा को ट्रोल किया जा रहा है. उनका मजाक बन रहा है और वह ट्विटर पर नंबर 1 पर ट्रेंड हो रही हैं. देखें ट्वीट्स :

Fatima sana Shaikh no 3?



Aamir Khan and his wife Kiran Rao announce divorce#AamirKhan #fatimasanashaikh pic.twitter.com/iw2C1RJ1ds — Gautam Gada (@GautamGada) July 3, 2021

Wtf 😂😐 Fatima started trending after the announcement of #Aamir

Khan and #KiranRao's divorce. pic.twitter.com/kieBvahWhR — ᴍᴀᴇꜱᴛʀᴏ ᴋʜɪʟᴀᴅɪ (@MaeStro_Khiladi) July 3, 2021

Mere speculation of this affair by social police, #AamirKhan and #FatimaSanaShaikh aren't officially a couple.

But, people started defaming both

Aren't we living in morally dead society. pic.twitter.com/JcBYlrJ6j1 — TrollingAtma💀 (@Sankimental) July 3, 2021

Meanwhile aamir khan to fatima

😂🤣😂 pic.twitter.com/LP4z5PYhRg — Rushikesh Pawar (@rrrssstttuuu) July 3, 2021

Congratulations in advance aamir and Fatima Sana Shaikh.

Hope it will last a long time #AamirKhan pic.twitter.com/7KYRxiK8Bl — Anshu Biswas (@AnshuBiswas3) July 3, 2021

Wtf and this guy was the host of Satyamev Jayate. I think he left Kiran for that Fatima. es Tingu ki bas height kam hai karname bade bade https://t.co/AoYaYwsZj9 — R⎊MEO👑 (@Akshays_Storm) July 3, 2021

जब रीना दत्ता से तलाक के बाद बिखर गए थे आमिर, सलमान ने की थी मदद

रोमांस की अफवाहों पर फातिमा ने कहा था ये

बता दें कि फिल्म थग्स ऑफ हिन्दोस्तान के समय आमिर खान का नाम फातिमा सना शेख के साथ जोड़ा गया था. तब फातिमा ने इन अफवाहों को खारिज करते हुए कहा था कि उन्हें झूठी खबरों से अनजान लोगों की सोच से फर्क नहीं पड़ता है. फातिमा ने कहा था, 'मुझे पहले इन बातों से फर्क पड़ता था. लेकिन अब अनजान लोग मझे बिना जाने मेरे बारे में लिखते हैं और पढ़ने वाले सोचते है कि मैं अच्छी इंसान नहीं हूं. उन्हें नहीं पता कि सच क्या है. मैंने इन बातों को नजरअंदाज करना सीख लिया है. मैं नहीं चाहती कि लोग मेरे बारे में गलत चीजें सोचें. इसलिए मुझे कभी-कभी फर्क पड़ता ही है.'

टूटा 15 साल का रिश्ता

आमिर खान और किरण राव ने 2005 में शादी की थी. दोनों का साथ 15 सालों तक रहा. सरोगेसी की मदद से आमिर और किरण ने साल 2011 में बेटे आजाद का स्वागत किया था. किरण से पहले आमिर खान ने रीना दत्ता से शादी की थी. उनसे आमिर को आयरा खान और जुनैद खान हुए. साल 2002 में रीना और आमिर अलग हो गए थे.