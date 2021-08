Ind vs Eng: Suniel Shetty ने की KL Rahul की तारीफ, यूजर्स बोले- तो रिश्ता पक्का समझें?

इंग्लैंड बनाम भारत के मैच में आज के एल राहुल ने कमाल कर दिखाया है. लॉर्ड्स में चल रहे मैच में के एल राहुल ने शतक जड़ा. ऐसे में राहुल की कथित गर्लफ्रेंड अथिया शेट्टी और उनके पिता सुनील शेट्टी ने के एल राहुल की तारीफ की. सुनील शेट्टी ने ट्विटर पर वीडियो शेयर कर लिखा, 'क्रिकेट के मक्का में 100 रन. बधाई हो और भगवान तुम्हारा भला करे बाबा. मेरे बर्थडे गिफ्ट के लिए शुक्रिया.'

सुनील के ट्वीट पर फैंस ने किया रिएक्ट

सुनील शेट्टी के इस पोस्ट को देख फैंस खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं. उनके ट्वीट के कमेंट सेक्शन में फैंस ने मजेदार रिएक्शन दिए हुए हैं. कुछ मीम्स शेयर कर रहे हैं तो कुछ राहुल और अथिया के रिश्ते की बात करने में लगे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'तो रिश्ता पक्का समझें?' दूसरे यूजर ने लिखा, 'इतिहास में पहली बार एक ससुर अपने दामाद की पब्लिक में तारीफ कर रहा है.'

100 at the Mecca of cricket! Well played baba 🖤 @klrahul11 pic.twitter.com/jID3GKTm7y

देखें फैंस के मजेदार रिएक्शन यहां -

For the first time in human history, father in law must be praising son in law publicly 🤣🤣 https://t.co/XzbdJQjXVY