'बॉलीवुड में इनसिक्योर हैं एक्टर्स, कौन करेगा हक जैसी फिल्म', बोले इमरान हाशमी, बताया कैसे हिट हुई 'एनिमल'

इमरान हाशमी पिछले 20 सालों से बॉलीवुड में काम कर रहे हैं. वो कमर्शियली सक्सेसफुल एक्टर माने जाते हैं. हाल ही में आई उनकी फिल्म 'हक' क्रिटिक्स को भी पसंद आई थी. वो फिल्म भले ही बॉक्स ऑफिस पर हिट नहीं थी, लेकिन इसमें इमरान और यामी गौतम के काम की जमकर तारीफ हुई.

बॉलीवुड पर क्यों भड़के इमरान हाशमी?

इमरान इन दिनों अपनी अपकमिंग सीरीज 'तस्करी' को प्रमोट करने में लगे हुए हैं, जो नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी. इस दौरान उन्होंने एक इंटरव्यू में बॉलीवुड इंडस्ट्री के एक्टर्स पर बड़े सवाल खड़े किए. न्यूज 18 संग बातचीत में एक्टर ने कहा, 'हमारी इंडस्ट्री के मर्द बहुत इनसिक्योर होते हैं. कितने लोग ऐसी फिल्म करेंगे जैसी हक थी? हर कहानी में बस मर्द की जीत दिखानी चाहिए, ऐसा लगता है उन्हें. मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, सच बोल रहा हूं. फिर भी उस वक्त भी मैंने द डर्टी पिक्चर जैसी फिल्म की थी. मुझे वो कहानी अच्छी लगी थी. हमें अपनी इनसिक्योरिटी को छोड़ना चाहिए और ऐसी और फिल्में करने चाहिए.'

'आजकल सिनेमा में जो हो रहा है, वो बहुत साफ दिख रहा है. थिएटर में जो चल रहा है, उसमें एकदम मर्दाना, बहुत ताकतवर और मर्दों वाला हीरो चाहिए, एक खलनायक चाहिए, पुराने वाले सारे स्टाइल और घिसे-पिटे तरीके चाहिए. ये बिल्कुल साफ है कि दर्शक यही देखना चाहते हैं. इस तरह की कहानियां और किरदार हमेशा चलते आए हैं. 70 और 80 के दशक में अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना के उस सुपर मर्दाना दौर में फिल्में जैसे दीवार और त्रिशूल बहुत हिट हुई थीं.'

रणबीर की 'एनिमल' पर क्या बोले इमरान?

इमरान ने आगे रणबीर कपूर की फिल्म 'एनिमल' की हिट होने का कारण भी बताया. उन्होंने कहा, 'सोशल मीडिया पर और पूरी दुनिया में अब एक बड़ा हंगामा मचा हुआ है. ये सब जागरूकता फैलाने वालों की वजह से शुरू हुआ है. अब जो मर्द बहुत ज्यादा मर्दाना, ताकतवर और एग्रेसिव दिखता है, उसे लोग टॉक्सिक कहकर बुरा मानते हैं. थिएटर में ऐसे हीरो वाली फिल्में चल रही हैं, और लोग इसी को देखने के लिए टिकट खरीद रहे हैं.'

'यही वजह है कि हंगामा तो बहुत हो रहा है, लेकिन असल में लोग यही देखना चाहते हैं. हमारा देश ज्यादातर ऐसा ही है. फिल्म एनिमल इतनी सुपरहिट क्यों हुई? हां, एक तरफ इस फिल्म के खिलाफ खूब विरोध हो रहे थे. बहुत सारी नेगेटिव बातें फैलाई गईं. लेकिन दूसरी तरफ, ढेर सारे लड़के इस फिल्म में अपने आप को देख रहे थे. वो हीरो से कनेक्ट कर रहे थे.'

