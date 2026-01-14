scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'बॉलीवुड में इनसिक्योर हैं एक्टर्स, कौन करेगा हक जैसी फिल्म', बोले इमरान हाशमी, बताया कैसे हिट हुई 'एनिमल'

इमरान हाशमी ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में मौजूद एक्टर्स पर एक बड़ा बयान दिया है. उनका कहना है कि वहां पर सभी मेल एक्टर्स डरते हैं. उन्होंने सवाल उठाया कि इंडस्ट्री में कौन ऐसा एक्टर होगा, जो 'हक' जैसी कंटेंट बेस्ड फिल्म में काम करेगा.

Advertisement
X
बॉलीवुड एक्टर्स पर बोले इमरान हाशमी (Credit: Netflix)
बॉलीवुड एक्टर्स पर बोले इमरान हाशमी (Credit: Netflix)

इमरान हाशमी पिछले 20 सालों से बॉलीवुड में काम कर रहे हैं. वो कमर्शियली सक्सेसफुल एक्टर माने जाते हैं. हाल ही में आई उनकी फिल्म 'हक' क्रिटिक्स को भी पसंद आई थी. वो फिल्म भले ही बॉक्स ऑफिस पर हिट नहीं थी, लेकिन इसमें इमरान और यामी गौतम के काम की जमकर तारीफ हुई. 

बॉलीवुड पर क्यों भड़के इमरान हाशमी?

इमरान इन दिनों अपनी अपकमिंग सीरीज 'तस्करी' को प्रमोट करने में लगे हुए हैं, जो नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी. इस दौरान उन्होंने एक इंटरव्यू में बॉलीवुड इंडस्ट्री के एक्टर्स पर बड़े सवाल खड़े किए. न्यूज 18 संग बातचीत में एक्टर ने कहा, 'हमारी इंडस्ट्री के मर्द बहुत इनसिक्योर होते हैं. कितने लोग ऐसी फिल्म करेंगे जैसी हक थी? हर कहानी में बस मर्द की जीत दिखानी चाहिए, ऐसा लगता है उन्हें. मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, सच बोल रहा हूं. फिर भी उस वक्त भी मैंने द डर्टी पिक्चर जैसी फिल्म की थी. मुझे वो कहानी अच्छी लगी थी. हमें अपनी इनसिक्योरिटी को छोड़ना चाहिए और ऐसी और फिल्में करने चाहिए.'

सम्बंधित ख़बरें

Yami Gautam's Haq manages to swiftly deal politics without bashing any party
यामी गौतम की 'हक' ने लिया हकीकत का सहारा, पर सियासत से किया किनारा!
Awarapan 2 Mukesh Bhatt Emraan Hashmi
'धुरंधर 2 और टॉक्सिक का डर नहीं...', बोले फिल्म आवारापन-2 के प्रोड्यूसर मुकेश भट्ट
Sara Arjun,Emraan Hashmi
'धुरंधर' एक्ट्रेस का सिजलिंग अंदाज, बॉलीवुड की सोच पर बोले इमरान हाशमी
Emraan Hashmi on dhurandhar success
ब्लॉकबस्टर हुई 'धुरंधर', चिढ़ा हुआ है बॉलीवुड? इमरान हाशमी बोले- लोग नीचा दिखाना...
emraan hashmi on Dhurandhar Movie
लोगों ने इतनी लंबी फिल्म कैसे देख ली? धुरंधर की सफलता पर बोले इमरान हाशमी

'आजकल सिनेमा में जो हो रहा है, वो बहुत साफ दिख रहा है. थिएटर में जो चल रहा है, उसमें एकदम मर्दाना, बहुत ताकतवर और मर्दों वाला हीरो चाहिए, एक खलनायक चाहिए, पुराने वाले सारे स्टाइल और घिसे-पिटे तरीके चाहिए. ये बिल्कुल साफ है कि दर्शक यही देखना चाहते हैं. इस तरह की कहानियां और किरदार हमेशा चलते आए हैं. 70 और 80 के दशक में अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना के उस सुपर मर्दाना दौर में फिल्में जैसे दीवार और त्रिशूल बहुत हिट हुई थीं.'

Advertisement

रणबीर की 'एनिमल' पर क्या बोले इमरान?

इमरान ने आगे रणबीर कपूर की फिल्म 'एनिमल' की हिट होने का कारण भी बताया. उन्होंने कहा, 'सोशल मीडिया पर और पूरी दुनिया में अब एक बड़ा हंगामा मचा हुआ है. ये सब जागरूकता फैलाने वालों की वजह से शुरू हुआ है. अब जो मर्द बहुत ज्यादा मर्दाना, ताकतवर और एग्रेसिव दिखता है, उसे लोग टॉक्सिक कहकर बुरा मानते हैं. थिएटर में ऐसे हीरो वाली फिल्में चल रही हैं, और लोग इसी को देखने के लिए टिकट खरीद रहे हैं.'

'यही वजह है कि हंगामा तो बहुत हो रहा है, लेकिन असल में लोग यही देखना चाहते हैं. हमारा देश ज्यादातर ऐसा ही है. फिल्म एनिमल इतनी सुपरहिट क्यों हुई? हां, एक तरफ इस फिल्म के खिलाफ खूब विरोध हो रहे थे. बहुत सारी नेगेटिव बातें फैलाई गईं. लेकिन दूसरी तरफ, ढेर सारे लड़के इस फिल्म में अपने आप को देख रहे थे. वो हीरो से कनेक्ट कर रहे थे.'

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement