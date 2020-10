DDLJ 25 साल: शाहरुख से बोले अनुपम खेर- 'तूने लंदन में फेल हो कर दिखा दिया' 

शाहरुख खान और काजोल की फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के 25 साल पूरे हो गए हैं. फिल्म को मिले प्यार से हर कोई रुबरू है. मूवी के 25 साल पूरे होने पर अनुपम खेर ने भी सोशल मीडिया पर अपनी खुशी जाहिर की है. उन्होंने फिल्म का एक सीक्वेंस भी शेयर किया है.

अनुपम ने फिल्म का एक सीक्वेंस शेयर किया है. इस सीक्वेंस में राज मल्होत्रा का किरदार निभा रहे शाहरुख खान कॉलेज में फेल हो जाते हैं. वहीं अनुपम खेर (राज मल्होत्रा के पिता के किरदार में) शहरुख से कहते हैं- आज मुझे ही नहीं, बल्कि पूरे खानदान को तुझ पर गर्व है. देख तुझे देखकर कैसे मुस्कुरा रहे हैं. ये तेरे परदादा दीवान ब्रिजनाथ कभी स्कूल ही नहीं गए. ये इनके बेटे मेरे दादा दीवान द्वारकानाथ चौथी फेल. ये मेरे पिताजी दीवान पुष्करनाथ आठवीं फेल. और मैं तेरा बाप मैट्रिक फेल.

फेल होना और पढ़ाई न करना, हमारे खानदान की परंपरा है. और मुझे खुशी है कि तूने इस परंपरा को जिंदा रखा. बल्कि तू तो हमसे दो कदम आगे निकल गया. हम तो सब हिंदुस्तान में फेल हुए, तूने लंदन में फ़ेल हो कर दिखा दिया...

इस पर शाहरुख खान बोलते हैं- पॉप्स आप तो तजुर्बेकार आदमी हैं, आप तो जानते हैं कि फेल होने में कितनी मेहनत लगती है. और मैं भी मेहनत कर कर के थक चुका हूं. थोड़ा सा आराम चाहता हूं. यूरोप में लॉन्ग हॉलिडे. इसके बाद अनुपम खेर शाहरुख खान को किक मारते हैं.

"मोहब्बत का नाम आज भी मोहब्बत है, ये ना कभी बदली है और न कभी बदलेगी.." Proud to be part of this film which completes 25 years today. 𝐘our love has been a constant!! 𝐓hank you!! 🙏😍 #Pops #DDLJ25@𝐘𝐑𝐅 pic.twitter.com/H0kKs9RrpS