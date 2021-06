अस्पताल से सामने आई दिलीप कुमार-सायरा बानो की लेटेस्ट फोटो, फैंस कर रहे दुआ

दिलीप कुमार को रविवार सुबह सांस लेने में दिक्कत के चलते मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में भर्ती करवाया गया था. अब उनकी पत्नी सायरा बानो ने ट्विटर पर एक्टर के साथ खींची लेटेस्ट फोटो शेयर की है. फोटो शेयर करके बताया गया है कि यह तस्वीर एक घंटे पहले की है. तस्वीर में दिलीप कुमार अस्पताल के बेड पर नजर आ रहे हैं.

सामने आया दिलीप कुमार का फोटो

तस्वीर में सफेद सूट और लाल दुपट्टा ओढ़े सायरा बानो, दिलीप कुमार को देख रही है. आसमानी रंग की शर्ट पहने दिलीप कुमार आंखें बंद करे हुए हैं. फोटो पर डेट और समय भी लिखा हुआ है. दिलीप साहब तस्वीर में काफी कमजोर नजर आ रहे हैं.

वेंटीलेटर नहीं ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं दिलीप

बता दें कि दिलीप कुमार अस्पताल में भर्ती होने के बाद कई तरह की अफवाहें उड़ने लगी थीं. इसके बाद ट्वीट के जरिए बताया गया था कि डॉक्टर जलील पारकर दिलीप कुमार को ट्रीट कर रहे हैं. एक्टर की हेल्थ का अपडेट देते हुए लिखा गया था - दिलीप साहब ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं, वेंटिलेटर पर नहीं. वो स्थिर हैं. Pleural Aspiration परफॉर्म करने के लिए कुछ टेस्ट रिजल्ट्स का इंतजार कर रहे हैं. अपडेट्स देते रहेंगे.

Update at 11:45am.

Dilip Saab is on oxygen support - not on ventilator. He is stable. Waiting for few test results to perform pleural aspiration : Dr Jalil Parkar, chest specialist treating Saab.



Will update regularly.