बॉक्स ऑफिस पर 'धुरंधुर' की आंधी, फिर भी करोड़ों के लॉस में फिल्म! बैन ने कराया नुकसान

ये कहना गलत नहीं होगा कि धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया है. फिल्म दुनियाभर में 1000 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर चुकी है और जल्द ही 1100 करोड़ क्लब में भी शामिल होने वाली है. भारत में जहां फिल्म लगातार नए रिकॉर्ड बना रही है, वहीं विदेशों में भी इसकी कमाई रुकने का नाम नहीं ले रही. हालांकि, अगर मध्य पूर्व (मिडिल ईस्ट) के कई देशों में फिल्म पर बैन न लगा होता, तो विदेशों से इसकी कमाई और भी ज्यादा हो सकती थी.

हाल ही में फिल्म के ओवरसीज डिस्ट्रीब्यूटर प्रणब कपाड़िया ने बताया कि इस बैन की वजह से रणवीर सिंह स्टारर फिल्म को विदेशों में भारी नुकसान हुआ है.

सीएनएन न्यूज 18 से बातचीत में प्रणब कपाड़िया ने कहा- मुझे लगता है कि हमें कम से कम 1 करोड़ डॉलर (करीब 80 करोड़ रुपये) का नुकसान हुआ है, क्योंकि आमतौर पर एक्शन फिल्में मिडिल ईस्ट में बहुत अच्छा प्रदर्शन करती हैं. इसलिए हमें लगा था कि वहां फिल्म को रिलीज की अथॉरिटी मिलनी चाहिए थी. लेकिन हमें हर देश के नियम-कानून और उनके फैसलों का सम्मान करना होता है. ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले 'फाइटर' जैसी फिल्मों को भी वहां रिलीज की परमिशन नहीं मिली थी.

'हमने फिल्म को रिलीज करवाने की पूरी कोशिश की, लेकिन आखिरकार फिल्म ने अपना दर्शक वर्ग कहीं और ढूंढ ही लिया, अगर गल्फ देशों में नहीं, तो बाकी जगहों पर.'

अलग देशों में ट्रैवल कर देखी गई फिल्म

प्रणब ने ये भी बताया कि छुट्टियों के मौसम का फायदा फिल्म को मिला. उन्होंने कहा- मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो फिल्म देखने के लिए विदेशों में यात्रा करके गए. खासकर दिसंबर के महीने में छुट्टियां होती हैं. लोग गल्फ देशों से यूरोप या अमेरिका जाते हैं और वहां उन्होंने फिल्म देखी. फिल्म ऐसे समय रिलीज हुई जब दिसंबर का दूसरा हिस्सा छुट्टियों का होता है, इसलिए लोग विदेश घूमते हुए अपने समय में एक शाम फिल्म देखने के लिए निकाल ही लेते हैं.

धुरंधर दो हिस्सों में बनी एक स्पाई एक्शन फिल्म है, जिसे आदित्य धर ने डायरेक्ट किया है. फिल्म का पहला भाग कराची के ल्यारी इलाके के अंडरवर्ल्ड की कहानी दिखाता है. इसमें रणवीर सिंह के साथ अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, आर. माधवन, राकेश बेदी और सारा अर्जुन अहम भूमिकाओं में नजर आते हैं. फिल्म का दूसरा भाग ईद 2026 पर रिलीज होने वाला है.

