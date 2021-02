कोई बड़ा नहीं-कोई छोटा नहीं...देखिए धर्मेंद्र ने कैसे बढ़ाया किसानों का मनोबल

देश में कई महीनों से जारी किसान आंदोलन के बीच दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में धर्मेंद्र अपनी जमीन पर किसानों संग नजर आ रहे हैं. वे कभी उन किसानों का मनोबल बढ़ाते दिख रहे हैं तो कभी उनसे खास बातचीत कर रहे हैं. उस वीडियो को देख एक्टर के फैन्स खुश भी हैं और अलग-अलग प्रतिक्रिया भी देखने को मिल रही हैं.

धर्मेंद्र का किसानों संग वीडियो

धर्मेंद्र ने उस वीडियो को शेयर करते हुए संदेश दिया है कि कोई भी बड़ा या छोटा नहीं होता और सभी को सम्मान देना जरूरी है. एक्टर ने ट्वीट किया है- ऐसे ही हम लोग मस्ती करते हैं जब खेत में काम कर रहे होते हैं. विनम्र रहें. सभी को शांति मिले. कोई बड़ा कोई छोटा नहीं. ये दुनिया बड़ी खूबसूरत हो जाएगी दोस्तों. आप सभी को मेरा प्यार. वैसे उस वायरल वीडियो में धर्मेंद्र मस्तीभरे अंदाज में कुछ बोलते भी सुनाई दे रहे हैं. वे कह रहे हैं- पाठक फाटक बंद कर दे. एक्टर का ये अंदाज एक तरफ लोगों को हंसा रहा है, वहीं किसानों के प्रति उनका ये प्यार दिल भी जीत रहा है.

This is how we enjoy, while working at my farm. Be kind humble and human. Bila mazhab o millat ho jao .....koi chhota nahin .....koi bada nahin..........ye duniya ....badi khoobsoorat ho jaye gi dosto 🙏 love you all. pic.twitter.com/H3NS1Vou2w