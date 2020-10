पापा धर्मेंद्र का सनी देओल को स्पेशल बर्थडे विश, लिखा- 'मेरी आत्मा की आवाज हो आप'

बॉलीवुड एक्टर सनी देओल 19 अक्टूबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. इस स्पेशल डे पर फैंस और सेलेब्स की ओर से उन्हें बर्थडे विशेज मिल रहे हैं. पापा धर्मेंद्र ने भी सनी को स्पेशल विश किया है. उन्होंने सनी की फोटो शेयर कर उनके लिए एक प्यारा सा मैसेज लिखा है.

धर्मेंद्र ने बेटे सनी के बचपन और युवा फेज की फोटो शेयर कर लिखा- 'लव यू जेली, जीते रहो...मेरी आत्मा की आवाज..आप ही तो हैं'. बेटे के लिए धर्मेद्र का यह सिंपल एंड स्वीट बर्थडे विश बेहद खास है. फैंस ने भी धर्मेंद्र के इस ट्वीट पर सनी देओल को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं. सनी के भाई बॉबी देओल ने भी उन्हें विश करते हुए लिखा- 'हैप्पी बर्थडे एक महान आत्मा को...एक भाई, एक पिता और एक दोस्त'.

Love you Jelly, Jeete raho 👋 Meri aatama ki awaaz .....aap hi to hain💖 pic.twitter.com/3y8eKrOuRp