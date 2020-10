BB: रुबीना दिलैक के बिहेवियर पर गौहर का तंज, कहा- गलत शो में आ गईं

Aaj raat, freshers likhenge eliminated ghar waalon ki takdeer, ek sadasya hoga beghar. Kiska #BiggBoss14 ka safar hoga yahin khatam? Dekhiye #WeekendKaVaar aaj raat 9 baje. Catch it before TV on @vootselect #BB14 #BiggBoss #BiggBoss2020

A post shared by Colors TV (@colorstv) on Oct 18, 2020 at 1:59am PDT