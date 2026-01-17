मशहूर इंफ्लुएंसर ने बिग बॉस फेम एजाज खान को किया एक्सपोज! लीक की चैट, लिखा- साथ मिलकर...

सोशल मीडिया पर इन दिनों मशहूर हस्तियों को एक्सपोज करने के ट्रेंड में दिल्ली की मशहूर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर 'फिट वर्षा' ने पूर्व बिग बॉस कंटेस्टेंट और एक्टर एजाज खान को एक्सपोज किया है. वर्षा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर कुछ चौंकाने वाले स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं. जिसे देख लोग हैरान हो गए.

वर्षा ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया. उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'जब सब एक्सपोज कर ही रहे हैं, तो सोचा मैं भी एक बिग बॉस कंटेस्टेंट को कर ही दूं.' इस क्लिप में उन्होंने उन मैसेजेस के स्क्रीनशॉट दिखाए हैं, जो कथित तौर पर एजाज खान ने उन्हें भेजे थे.

एजाज ने वर्षा से क्या कहा?

स्क्रीनशॉट के मुताबिक, एजाज ने उन्हें मैसेज किया, 'आप दिल्ली से हैं? मैं भी अभी दिल्ली में हूं.' इसके तुरंत बाद उन्होंने अपना पर्सनल फोन नंबर भी शेयर कर दिया. जब वर्षा ने उनसे पूछा कि वह अपना व्हाट्सएप नंबर क्यों भेज रहे हैं, तो एजाज ने कथित तौर पर जवाब दिया, 'बात करने के लिए. हम साथ में कुछ काम कर सकते हैं, मैं फिलहाल दिल्ली में ही हूं.'

वर्षा को एक्टर का यह अंदाज बिल्कुल रास नहीं आया और उन्होंने कड़े शब्दों में 'दफा हो जाओ' लिखकर बातचीत खत्म कर दी. सोशल मीडिया यूजर्स वर्षा के इस बेबाक अंदाज की खूब तारीफ कर रहे हैं. फिलहाल इस पूरे विवाद पर एजाज खान या उनकी पत्नी आयशा की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया है.

कौन हैं फिट वर्षा?

फिट वर्षा एक फेमस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, जिनके इंस्टाग्राम पर 80,000 से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं. वह मुख्य रूप से दिल्ली की रहने वाली हैं और अपनी फिटनेस यात्रा, डांस वीडियो और लाइफस्टाइल कंटेंट के लिए पहचानी जाती हैं. फिटनेस फ्रीक होने के कारण युवाओं के बीच उनकी अच्छी खासी पकड़ है.



विवादों से पुराना नाता रहा है एजाज खान का

वहीं एजाज खान टीवी और फिल्मों का एक जाना-माना नाम रहे हैं. उन्होंने 'क्या होगा निम्मो का' और 'रहे तेरा आशीर्वाद' जैसे धारावाहिकों के अलावा 'रक्त चरित्र II' जैसी फिल्मों में भी काम किया है. 'बिग बॉस 7' में उनकी एंट्री ने उन्हें घर-घर में फेमस कर दिया था.

हालांकि, एजाज का विवादों से चोली-दामन का साथ रहा है. साल 2018 में ड्रग्स के एक मामले में उन्हें जेल की हवा भी खानी पड़ी थी, जहां उन्होंने दो साल से ज्यादा का वक्त बिताया था. अब इस नए विवाद ने उनकी मुश्किलों को एक बार फिर बढ़ा दिया है.

