'दीपिका-रणवीर' का जादू, बेस्ट फ्रेंड की शादी में दिखाया स्टाइलिश अंदाज, देखें Unseen फोटो

बॉलीवुड के गलियारों से लेकर सोशल मीडिया की फीड तक जब भी बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह और एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण की जोड़ी सामने आती हैं तो लोग दोनों को देखे बिना आगे नहीं बढ़ते. हाल ही में इस पावर कपल ने न्यूयॉर्क में दीपिका की बेस्ट फ्रेंड की शादी में शिरकत की, जिसकी अनदेखी तस्वीरें अब इंटरनेट पर वायरल है.

दरअसल जनवरी की शुरुआत में क्लिक की गई ये फोटो सिर्फ स्टाइल ही नहीं, बल्कि उस बॉन्डिंग की भी गवाही दे रही हैं जो इन्हें 'कपल गोल्स' की लिस्ट में सबसे ऊपर रखती है. दोनों हर फ्रेम में जान डाल देते हैं।

रणवीर का दिखा सतरंगी अंदाज

ये सभी जानते हैं कि रणवीर सिंह अपने सतरंगी फैशन सेंस के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस बार उनका अंदाज जितना क्लासी था उतना ही मजेदार भी. उन्होंने मिडनाइट ब्लू कलर का वेलवेट सूट चुना, जो उन पर खूब फब रहा था. इसके साथ उन्होंने मैचिंग वेस्टकोट और अपनी सिग्नेचर स्टाइल वाली लेयर्ड चेन पहनी थी. उनके लुक में लाल रंग के सनग्लासेस और सलीके से ट्रिम की गई दाढ़ी. रेट्रो और मॉडर्न का परफेक्ट कॉम्बिनेशन लगता है.



दीपिका ने भी ढाया कहर

एक तरफ जहां रणवीर अपनी एनर्जी बिखेर रहे थे, वहीं दीपिका पादुकोण ने अपनी ग्रेस और एलिगेंस से सबका ध्यान खींचा. दीपिका ने गहरे बैंगनी (पर्पल) रंग की एक बेहद खूबसूरत प्रिंटेड साड़ी पहनी थी. उन्होंने अपने बालों को एक लो बन में बांधा था, जो उनके फीचर्स को और भी शार्प दिखा रहा था. नेकलेस की बात करें तो उन्होंने गले में एक भारी स्टेटमेंट चोकर, हाथों में चूड़ियां और छोटी अंगूठियों के साथ अपने लुक को पूरा किया.

इन फोटो की सबसे प्यारी बात यह है कि दोनों के स्टाइल बिल्कुल अलग होने के बावजूद एक-दूसरे के साथ बहुत अच्छे लग रहे थे. जहां रणवीर का फैशन थोड़ा बोल्ड और एक्सपेरिमेंटल था, वहीं दीपिका पूरी तरह ट्रेडिशनल में दिख रही थीं.

न्यूयॉर्क के उस वेन्यू के बैकग्राउंड में वूडन वाले विंटेज इंटीरियर में यह कपल किसी फिल्म के सीन जैसा लग रहा था. दोस्तों की महफिल में दोनों ने खूब मस्ती की और तस्वीरों में उनका यह असली और बेबाक अंदाज साफ नजर आ रहा है.

