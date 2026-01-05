scorecardresearch
 
Deepika Padukone Birthday: दीपिका पादुकोण ने फैंस संग काटा 40वें बर्थडे का केक, 'धुरंधर' की सक्सेस से खुश, पार्ट 2 का इंतजार

दीपिका पादुकोण ने अपने 40वें जन्मदिन का जश्न मनाया. उन्होंने अपने फैंस के लिए एक स्पेशल मीट का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने फैंस के सवालों के जवाब दिए और कई दिल छू लेने वाली बातें साझा कीं. दीपिका ने फैंस की टिकटों का खर्चा खुद उठाया और हर फैन को गिफ्ट हैंपर दिया.

धुरंधर की सक्सेस से खुश दीपिका पादुकोण (Photo:X@ TeamDeepikaMY_)
बॉलीवुड डीवा दीपिका पादुकोण 5 जनवरी को अपना 40वां जन्मदिन मना रही हैं. एक्ट्रेस परिवार संग न्यूयॉर्क में हैं. वहां पर क्रिसमस, न्यू ईयर का जश्न मनाने के बाद दीपिका ने बर्थडे भी मनाया. कुछ दिनों पहले एक्ट्रेस ने अपने फैंस के साथ स्पेशल मीट ऑर्गनाइज की थी. वहां दीपिका ने 40वां बर्थडे एडवांस में सेलिब्रेट किया था. उस फैन मीट की फोटो और वीडियो अब इंस्टा पर वायरल हो रही हैं.

धुरंधर की सक्सेस पर क्या बोलीं दीपिका?
एक वीडियो सामने आया है जिसमें दीपिका अपने फैंस से घिरी हुई हैं. वो बर्थडे केक काट रही हैं. फैंस उनका हिट ट्रैक 'आंखों में तेरी...' गा रहे हैं. फैंस ने इवेंट को सबसे खूबसूरत फैन मीट का टैग दिया है. मरून थीम डेकोर सेट किया गया. रोजेज से सजे टेबल में स्नैक्स परोसे गए. पूरा इवेंट फिल्म सेट जैसा लग रहा था. दीपिका ने प्लम कलर वुलन कॉर्ड सेट पहना. केक कटिंग करते हुए उनके चेहरे की मुस्कान बता रही थीं कि वो कितना खुश थीं.

केक कटिंग के बाद दीपिका ने फैंस के सवालों के जवाब दिए. जहां होस्ट ने उनसे फिल्मों पर सवाल किए. उनसे पूछा गया क्या उन्होंने धुरंधर देखी है. जवाब में दीपिका ने हां कहा. ये बोलते हुए उनके चेहरे पर स्माइल थी. फिर वो अपने लंबे घने बालों को लहराती हैं. होस्ट ने उनसे मजाक में कहा- उन्हें नहीं पता था वो दूसरी फिल्मों पर भी बात करेंगी. एक्ट्रेस ने हंसते हुए कहा- ये सब फैमिली की बात है. दीपिका ने धुरंधर के पार्ट 2 का इंतजार होने की बात कही.

दूसरे एक फैन ने दीपिका से पूछा कि क्या वो उन्हें अपनी बनाई हुई ड्रेस पहना सकती हैं? दीपिका तुरंत मान गईं. एक फैन ने बताया कैसे उसे अपनी मेंटल हेल्थ स्ट्रगल्स में दीपिका की जर्नी से मदद मिली. दीपिका ने फैन को गले लगाया, इमोशनल हुईं. एक्ट्रेस ने उस फैन को ऑफ-माइक कहा कि वो हमेशा उनके साथ हैं. कभी जरूरत पड़े तो उन्हें बेहिचक बताएं.

एक फैन ने रेडिट पर इवेंट की इनसाइड डिटेल्स शेयर की है. उसके मुताबिक, दीपिका ने इवेंट में पहुंचे 50 से ज्यादा फैंस के आने-जाने की टिकटों का खर्चा खुद उठाया. हर फैन को 5 किलो का गिफ्ट हैंपर दिया, जिसकी कीमत करीब 15,000 रुपये बताई जा रही है. एक फैन ने बताया कि जब किसी एक शख्स ने दीपिका से कहा कि उसका सपना पेरिस जाना है. एक्ट्रेस ने उसके सपने को पूरा किया.

वर्कफ्रंट पर दीपिका ने बताया कि उनकी फिल्म 'द इंटर्न' को फिलहाल होल्ड पर रख दिया गया है. क्योंकि ऐसी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर काम नहीं कर रही हैं. सही समय पर इस प्रोजेक्ट को लाया जाएगा. एक्ट्रेस ने मदरहुड पर भी बात की. उन्होंने बताया कि वो हैंड्स-ऑन मॉम हैं. बेटी दुआ के लिए खुद सब करती हैं.

