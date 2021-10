काजोल ने मनाया DDLJ का जश्न, यूजर्स बोले- शर्म करो, शाहरुख खान परेशान है और तुम...

बॉलीवुड फिल्म 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' आज ही के दिन 26 साल पहले रिलीज हुई थी. इस मौके का जश्न मनाते हुए काजोल ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया, जिसके साथ उन्होंने लिखा, "सिमरन ने 26 साल पहले ट्रेन पकड़ी थी और हम आज भी आपके इस प्यार का शुक्रिया अदा कर रहे हैं. DDLJ के 26 साल पूरे हुए." काजोल अपनी इस पोस्ट पर यूजर्स के निशाने पर आ गई हैं. नेटिजन्स उन्हें लगातार ट्रोल कर रहे हैं.

काजोल हो रहीं ट्रोल

काजोल पर कई यूजर्स भड़क रहे हैं. उनका कहना है कि एक्ट्रेस को अपने बेस्टफ्रेंड शाहरुख खान को सपोर्ट करना चाहिए. वह भी फिल्म का हिस्सा थे तो आज वह किस मुश्किल घड़ी से गुजर रहे हैं, इस बात का तो उन्हें कम से कम ख्याल रखना चाहिए था. एक यूजर ने लिखा, "आर्यन खान को बेल नहीं मिल रही है, उसके पास से कुछ नहीं मिला है, पता है कि नहीं? शर्म है? दोस्ती है?"

Simran caught the train 26 years back and we are still thanking everyone for all this love .. 🙏❤️#26YearsOfDDLJ pic.twitter.com/iWffh7CA3l — Kajol (@itsKajolD) October 20, 2021

Aryan ko Bail nahi milrhi, uske passe kuch nahi mila hai, pata hai ki nahi?? Sharam hai? Dosti hai? October 20, 2021

So called friend of Shahrukh Khan kuchh to saram karo Yahan Dost ke bete ke sath nainsafi ho rahihe Uskeliye ek tweet nehi banti aur tumhe DDLJ celebrate karna he Sachmain ye Bollywood wale bahut hi jyada bure hotehain Sab ke Sab 🐍🐍 — Linku (@iamLinku) October 20, 2021

You Should Support Your Best Friend @iamsrk He Is Facing Many Problems — SahilSRK (@sahil03may) October 20, 2021

एक और यूजर ने लिखा, "शाहरुख खान की सो कॉल्ड दोस्त कुछ तो शर्म करो. यहां दोस्त के बेटे के साथ नाइंसाफी हो रही है, उसके लिए एक ट्वीट नहीं करतीं और डीडीएलजे सेलिब्रेट करना है. सच में ये बॉलीवुड वाले बहुत ही ज्यादा बुरे होते हैं सब के सब." इसके अलावा एक और यूजर ने लिखा, "आपको अपने बेस्टफ्रेंड शाहरुख खान को सपोर्ट करना चाहिए. वह बहुत मुश्किलें फेस कर रहे हैं."

You are supposed to be the best friend of SRK!!



Right 😡😡💔💔 — Anuj 🇮🇳SRKian🇮🇳 (@anujrocks44) October 20, 2021

Idhar kya chalu hai srk sir ka aur aap celebrate kar rahe ho 😡😡😡 shame on u mam — Vinayak Ghonge (@iamvinayak555) October 20, 2021

कास्ट की बात करें तो फिल्म 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' में फरीदा जलाल, अमरीश पुरी, अनुपम खेर और मंदिरा बेदी मुख्य भूमिका में नजर आए थे. इस फिल्म की कहानी बेहद ही खूबसूरत थी. राज और सिमरन को एक वेकेशन के दौरान एक-दूसरे से प्यार हो जाता है. सिमरन के पिता उनकी शादी कहीं और तय कर चुके होते हैं. ऐसे में राज किस तरह सिमरन के पिता को मनाते हैं, यह फिल्म में दिखाया गया है.