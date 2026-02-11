scorecardresearch
 
'धर्म बदलना चाहता हूं', जब पेरेंट्स से बोले कोरियोग्राफर रेमो, पिता ने रखी थी ये शर्त

कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा ने अपनी स्प्रिचुअल जर्नी पर बात की है. उन्होंने बताया कि उनका जन्म हिंदू परिवार में हुआ था, मगर बाद में वो क्रिश्चियन बन गए थे. उन्होंने ये भी बताया कि अब वो सभी धर्मों को महत्व देते हैं.

रेमो डिसूजा ने धर्म परिवर्तन पर कही ये बात (Photo: Instagram @remodsouza)
रेमो डिसूजा बॉलीवुड इंडस्ट्री के मोस्ट टैलेंटेड कोरियोग्राफर्स में से एक हैं. वो डायरेक्टर के तौर पर भी अपनी पहचान बना चुके हैं. रेमो का जन्म हिंदू परिवार मे हुआ था, जबकि उनकी पत्नी क्रिश्चियन हैं. मगर रेमो धर्म बदलकर क्रिश्चियन हो गए थे. अब रेमो और उनकी पत्नी लिजेल ने बहुत ही बेबाकी से अपनी आध्यात्मिक जर्नी के बारे में बात की है. उन्होंने बताया कि कैसे उनका विश्वास अब किसी एक धर्म की सीमाओं तक सीमित नहीं है. 

रेमो की पत्नी ने कही ये बात

नयनदीप रक्षित के यूट्यूब चैनल को दिए लेटेस्ट इंटरव्यू में रेमो और उनकी पत्नी लिजेल अपने घर में मौजूद अलग-अलग भगवानों की मूर्तियों के बारे में बात की. कपल ने बताया कि उनके घर में मदर मैरी और बुद्ध की मूर्तियों के साथ-साथ गणेश जी और शिव जी के खास मंदिर भी हैं.

लिजेल ने बताया कि उनका जन्म और परवरिश क्रिश्चियन परिवार में हुई है. वो अपनी परंपराओं को भी मानती हैं, लेकिन अब वो दूसरे धर्मों में खासकर हिंदू धर्म में भी यकीन रखने लगी हैं. अपनी स्प्रिचुअल जर्नी पर बात करते हुए लिजेल ने कहा- मेरे और रेमो के लिए यह बहुत ज्यादा अहम है. मेरा जन्म एक कैथोलिक परिवार में हुआ था. रेमो का जन्म हिंदू परिवार में हुआ था और बाद में उन्होंने (रेमो) धर्म परिवर्तन कर लिया था. 

लिजेल आगे बोलीं- मैं पिछले 25 सालों से गणपति जी को अपने घर में रख रही हूं. पिछले 4-5 सालों में, शायद अपने माता-पिता के निधन के बाद से मेरा झुकाव अचानक हिंदू धर्म की ओर बढ़ गया है. मैं सारी पूजा और बाकी चीजें करती हूं और मुझे यह करना अच्छा लगता है, भले ही मैं एक कैथोलिक हूं. 

धर्म परिवर्तन पर क्या बोले रेमो?

बता दें कि हिंदू परिवार में जन्मे रेमो का जन्म का नाम रमेश गोपी नायर है. मगर बाद में वो धर्म बदलकर हिंदू से क्रिश्चयन हो गए थे. रेमो ने इस बारे में बात करते हुए कहा कि जब उन्होंने अपने पेरेंट्स को बताया था कि वो धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं तो उनके पेरेंट्स ने भी उनपर किसी तरह का कोई दबाव नहीं बनाया था. रेमो बोले- मुझे नहीं पता कि वो इतने 'कूल' कैसे थे. 

हालांकि, तभी लिजेल ने बीच में टोकते हुए कहा- एक पल ऐसा था जब वो इतने कूल नहीं थे और वो तब था जब मेरे पहले बेटे का जन्म हुआ था. इसपर आगे रेमो ने बताया- हमने अपने बेटे का नाम एडोनिस (Adonis) रखा था. मेरे माता-पिता जामनगर से हैं, तो वो इस नाम को प्रोनाउंस कैसे करते? इसलिए हमने बेटे को एक हिंदू नाम भी दिया ध्रुव. मतलब उसके दो नाम हैं. मगर बाद में जब वो बड़ा हुआ, तो उसने एडोनिस नाम को ही चुना. 

रेमो ने आगे बताया कि जब ईसाई धर्म अपनाने की बात आई, तो उनके माता-पिता को कोई दिक्कत नहीं थी. उन्होंने कहा- एक दिन मैं गया और अपने पिता से कहा कि मैं चर्च के लिए बहुत काम करता हूं और मैं उन्हें ज्वॉइन करना चाहता हूं. उन्होंने कहा- ठीक है, कर ले. बस मेरा नाम मत बदलना और इसीलिए मेरा नाम रेमो गोपी डिसूजा है. 

---- समाप्त ----
