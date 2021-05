चीनी लड़की ने गाया शाहरुख खान का फेमस गाना, यूजर्स ने की तारीफ

शाहरुख खान की फिल्म मोहब्बतें फैंस की फेवरेट रही है. इस फिल्म में शाहरुख की ऐश्वर्या राय के साथ केमिस्ट्री से लेकर अमिताभ बच्चन का कड़क मिजाज और फिल्म के गाने, सबकुछ बेहद पॉपुलर है. ऐसे में अब एक रियलिटी शो का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक चीनी लड़की इस फिल्म के एक पॉपुलर गाने को गा रही है.

चीनी लड़की ने गाया मोहब्बतें का गाना

कावेरी नाम की ट्विटर यूजर ने इस वीडियो को साल 2018 में शेयर किया था और उस समय भी इसे खूब पसंद किया गया था. अब यह वीडियो एक बार फिर सोशल मीडिया पर छा गया है और यूजर्स इसकी तारीफ करते खुद को नहीं रोक पा रहे. वीडियो में चीनी लड़की फिल्म मोहब्बतें के गाने आंखें खुली हो या हो बंद को गा रही है.

यूजर ने कावेरी के इस वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा, 'यह चीनी बदला है. यह लोग हमारे गानों के साथ वही कर रहे हैं जो हमने इनके खाने के साथ किया है.' ऐसे में कई यूजर्स ने कहा कि मानना पड़ेगा लड़की ने गाया बहुत अच्छा है. भाषा के अलग होने की वजह से उसकी हिंदी साफ नहीं है, लेकिन सुर बहुत अच्छे पकड़े हैं.

सरोगेसी की मदद से हुआ शाहरुख खान के बेटे अबराम खान का जन्म, बॉलीवुड में इस फिल्म से किया डेब्यू

Chinese Revenge - they are doing to our songs what we did to their food. pic.twitter.com/UXWPm3Uf7j — Kaveri 🇮🇳 (@ikaveri) May 27, 2021

I will say your views are bit hard, after listening to her can’t stop without appreciating her effort & her voice is good 👍 would always love to C ppl adapting food habit & culture from others by imbibing there own taste culture & tradition.That’s universal in true sense for me — Rajiv Mishra (@rajivmishra) May 27, 2021

So sweet & cute! Come on don't be harsh just cause they are Chinese! — The Raul (@rahulsitm) May 27, 2021

Actually she is not singing bad...quite a good a good effort. We must appreciate. — Patriot (@ATruesec) May 27, 2021

Honestly, I think she did very well considering most Indian people would never be able to properly sing a Chinese song to save their lives. BTW, Chinese food is the best. I personally prefer it over curry any day. — Sai Krishan Kumar 🖥️💻🎮 ⌨️🎧📱 (@SaiKrishanKumar) May 27, 2021

I agree. Lovely voice. The enunciation is different to a native speaker, but that’s to be expected — Simran🌾💚😷 (@simran_r) May 27, 2021

वैसे बता दें कि फिल्म मोहब्बतें के लिए यह गाना जतिन-ललित की जोड़ी ने बनाया था. इस गाने को उदित नारायण और लता मंगेशकर ने गाया था. गाने के वीडियो में शाहरुख खान संग गुरुकुल के सभी स्टूडेंट्स को मस्ती करते हुए देखा गया था. वहीं ऐश्वर्या राय संग शाहरुख खान का रोमांस भी दिल छूने लायक था. आदित्य चोपड़ा के निर्देशन में बनी मोहब्बतें, बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट हुई थी.