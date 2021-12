CDS Bipin Rawat Helicopter Crash: जब विक्की कौशल की फिल्म उरी की टीम को बिपिन रावत ने दी घर पर दावत

तमिलनाडु में सेना के हेलिकॉप्टर क्रैश की दुर्भाग्यपूर्ण घटना से देश भर में सन्नाटा पसर गया है. इस हादसे में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) ब‍िप‍िन रावत का निधन हो गया है. हेलिकॉप्टर में सीडीएस अपनी पत्नी समेत अन्य 13 लोग सवार थे. जनरल बिप‍िन रावत देश की सुरक्षा विभाग का वो बड़ा नाम है जिसने कई बड़े से बड़े आतंकी हमलों पर दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया है.

शेरशाह फिल्म के समय ट्रेलर लॉन्च पर पहुंचे थे बिप‍िन रावत

बिप‍िन रावत ने देश के हित में तो अपना अहम योगदान दिया ही है, वे मनोरंजन जगत की उन फिल्मों के मंच पर भी मौजूद रहे, जो राष्ट्रप्रेम के नाम थी. करग‍िल में 22वें करगिल दिवस के मौके पर फिल्म शेरशाह का ट्रेलर लॉन्च किया गया था. जनरल बिप‍िन रावत भी इस खास मौके का हिस्सा थे. उन्होंने फिल्म की कामयाबी को लेकर टीम को शुभकामनाएं दी थीं. कहा था कैप्टर विक्रम बत्रा के ऊपर बनी इस बायोप‍िक से वे बेहद रोमांच‍ित हैं और इसके लिए उन्होंने फिल्म की टीम को धन्यवाद दिया था. उन्होंने उम्मीद जताई थी कि इस तरह के अन्य अनसंग वॉर हीरोज पर और भी फिल्में बनें और दुन‍िया के सामने लाया जा सके.

With deep regret, it has now been ascertained that Gen Bipin Rawat, Mrs Madhulika Rawat and 11 other persons on board have died in the unfortunate accident.

उरी फिल्म की टीम के साथ सेना दिवस का जश्न

शेरशाह से पहले जनरल बिप‍िन रावत, उरी द सर्ज‍िकल स्ट्राइक फिल्म की टीम से भी मिल चुके हैं. सेना दिवस के मौके पर उनके घर पर आयोज‍ित एक समारोह में फिल्म की कास्ट एंड क्रू पहुंचे थे. इनमें व‍िक्की कौशल, यामी गौतम, न‍िर्देशक आद‍ित्य धर और न‍िर्माता रोनी स्क्रूवाला शामिल थे. केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने फोटो शेयर कर ट्वीट किया था ' सेना दिवस पर बिप‍िन रावत के घर...फिल्म उरी: द सर्ज‍िकल स्ट्राइक की टीम के साथ.'

At COAS Bipin Rawat’s #ArmyDay “at home”, with the team of the film #URITheSurgicalStrike. Yet to watch it, but hearing many good things. Kudos, @RonnieScrewvala @AdityaDharFilms @vickykaushal09 @yamigautam for a slick war movie on the spirit of our heroes!#howsthejosh? :) pic.twitter.com/9dvAiQsJNF